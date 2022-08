El díficil camino de la Ela

NO HAY UN SOLO camino fácil. Siempre se encuentran complicaciones a la hora de recorrerlos, pero también aparecen grandes historias que van forjando la forma de vida y las tradiciones de cada lugar.

En el caso de Galicia, sobra decir que el más conocido es el Camino de Santiago, el que lleva recorriendo desde hace más de una década con su agencia de viajes el quirogués Carlos Álvarez, que en el año 2019 fue diagnosticado de esclerosis lateral amiotrófica (Ela).

Ahora, un documental se encarga de contar su historia, a la vez que retrata, a través del recorrido del Camino de Santiago, "aspectos que van desde la cultura hasta la gastronomía o la mística de Galicia, los significados de la vida y la enfermedad de la Ela", explica Álvaro Álvarez, que ha producido la pieza como parte del trabajo de fin de grado con el que va a completar los estudios de Comunicación Audiovisual que ha cursado en la Universidad Europea de Madrid.

Tras un año de intenso trabajo, el documental fue presentado ayer en el auditorio municipal de Quiroga en un acto al que asistieron decenas de personas. Álvaro reconoce que se decantó por la temática del Camino por ser "una parte de esta tierra que es muy conocida en todo el mundo".

A partir de ahí comenzó a buscar un protagonista. No estaba lejos. Aunque no se conocían más que de vista, pronto entró en contacto con Carlos Álvarez, un gran conocedor de las rutas xacobeas y de los secretos que guardan.

En ese momento descubrió también que padecía esclerosis lateral amiotrófica, un tema que acabó apareciendo reflejado en la cinta, que tiene una duración aproximada de 45 minutos. "Sé que es algo delicado, así que nunca lo forcé para que lo tratase, pero él fue muy valiente y quiso explicar cómo fue cuando le detectaron la enfermedad, cuando se la comunicó a su familia, los primeros síntomas...", cuenta Álvaro.

"O MEU TEMA". Por su parte, Carlos Álvarez señala que le gustó la idea desde el principio y que, según iban avanzando en el diseño del documental, "foiselle dando algo a volta, porque ao principio estaba moi centrado no Camiño de Santiago e despois incluíuse máis sobre o meu tema".

Se refiere así a la Ela. "E non porque me guste mencionalo ou non, senón porque é algo que está aí, pero para min, no día a día, é como se non existise".

Carlos asegura que "se lle dás moitas voltas, a Ela pode apoderarse de ti", así que él decidió desde el primer día "non estar sempre coa páxina de lágrimas, porque aínda que teño deficiencias, estou ben de ánimo", relata. Y por ahí va también este documental, con el que "intentamos transmitir optimismo", señala Álvaro, que recuerda que en O Cebreiro, durante el rodaje, se encontraron con la historia de un hombre que lleva más de cuatro décadas padeciendo Ela, aunque en un principio solo le habían dado una esperanza de cinco años más de vida.

Álvaro añade que Carlos "también buscaba olvidarse de la enfermedad" y cree que el documental "fue una buena iniciativa para ello, porque desde un principio se ilusionó con la idea y se involucró mucho".

ESTRENO. Para la mayoría de asistentes este miércoles al auditorio era la primera vez que veían el documental. Muchos se emocionaron y no aguantaron las lágrimas. Hasta entonces, solo habían tenido el privilegio los padres de Álvaro y Carlos, "que me pidió verlo antes del estreno y acabamos llorando y abrazándonos", reconoce Álvaro.

Tras el estreno, la idea es que el documental entre en un circuito de festivales y después, dice Álvaro, "quiero regalarle el vídeo a Carlos en agradecimiento y en homenaje por su trabajo".

Todos quedaron satisfechos

Carlos, que dirige una empresa que transporta a peregrinos, reconoce que fue "unha experiencia magnífica que se desenvolveu nun moi bo ambiente". Destaca que el guion, aunque en parte pautado, "non estaba escrito e tiñamos moita liberdade, polo que quedou moi natural".



Balance positivo

Por su parte, Álvaro está "muy contento" por la acogida en el emocionante estreno. Recibió también una primera calificación positiva en la universidad, así que buena parte de la nota está garantizada. Solo le falta presentarlo ante el tribunal evaluador en diciembre.