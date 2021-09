Dieciocho voluntarios retiran basura del barranco Rego Seco de O Courel

Los responsables de geoarque mundial Montañas do Courel han iniciado una campaña de recogida de basura en varios puntos de interés del territorio, Este fin de semana se actuó en la zona del barranco Rego Seco (entre Campodola y Leixazós), donde 18 voluntarios llegados de diferentes puntos de Galicia, muchos de ellos especialistas en montañismo, sacaron del fondo de la garganta todo tipo de materiales, como neumáticos, biondas, tuberías de gran grosor y diferentes enseres domésticos, como un colchón y muebles.

Los voluntarios se emplearon a fondo, pues para acceder a la basura y luego sacarla se vieron obligados a utilizar arneses y hacer rápel. Tras la experiencia se mostraron encantados de los resultados, ya que, destacaron, su trabajo sirvió para conservar los lugares de interés geológico del geoparque como es el caso del barranco Rego Seco. Los participantes se emplearon a fondo desde primeras horas de la mañana hasta ya bien entrada la tarde, cuando todo el material retirado fue cargado en vehículos para su traslado a los vertederos pertinentes para su procesado.

Desde el geoparque Montañas do Courel agradecieron la implicación desinteresada de estas personas, a las que invitaron a una cata de vinos y degustación de productos locales al finalizar la actividad, así como la posibilidad de visitar el museo de geología de Quiroga.

Interés. Los voluntarios se interesaron por los efectos del incendio forestal que asoló 1.700 hectáreas durante varios días de la semana que acaba de finalizar. El gerente de Montañas do Courel, Martín Alemparte, les explicó que el impacto sobre estructuras geológicas ha sido mínimo, ya que la pesar de que las rocas fueron sometidas a altas temperaturas la cuarcita es muy dura, expuesta a la erosión en otras condiciones climáticas, como la lluvia, la nieve o las heladas.

Si el impacto geológico fue mínimo, el natural, el paisajístico fue, detacó Martín Alemparte, "brutal", algo que se puede observar acudiendo a los miradores de A Pena do Ladeiro, con vistas a Rairos, Torbeo y Augasmestas; a As Fontes, en el monte de A Moá; a Vilariño, mirador desde el que se ve todo el valle de Quiroga; o a A Pómez, donde se produjo el primer incendio hace ayer ocho días. Desde todos "pódese ver a devastación", declaro el presidente de Montañas do Courel, Roberto Castro

Habrá nuevas actividades de conservación y mejora del geoparque, que se llevarán a cabo los días 25 de este mes y 16 de octubre, con la retirada de basura acumulada en los lugares conocidos como As Covas de Chao y Espiña, situadas en la zona de Romeor, en el municipio de O Courel.