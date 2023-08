Días de madeira, pintura e ferramentas

Camiñar estes días pola noite na contorna do mercado gandeiro de Chantada supón escoitar ao lonxe ruído de ferramentas. Son os carroceiros e carroceiras, preparando as estruturas coas que van participar mañá nunha nova edición do Folión.

Levan semanas dirixíndose a este recinto, moi preto do paso do río Asma e onde hai suficiente espazo para as inmensas plataformas. Sobra para que poidan acceder vehículos e traballar deceas de persoas, de idades moi diversas.

Construción do carros no mercado gandeiro. MIGUEL PIÑEIRO

Algúns rostros son habituais, de persoas con enorme experiencia nesto de construír carros, pero outros constitúen novidades. Pode que aí estea o segredo de que o Folión perviva en Chantada dende nin se sabe canto tempo.

De noite. A actividade carroceira é maioritariamente nocturna. Enténdese, sobre todo, en días de calor abafante coma os actuais. Cando as altas temperaturas comezan a dar unha tregua e as xornadas laborais van rematando, os participantes no Folión chegan ao mercado gandeiro para pasar horas entre ferramentas e pintura.

A meirande parte da madeira coa que se constrúen os carros apórtaa a asociación Amigos do Folión, organizadora do evento. O colectivo distribúe entre os carroceiros e carroceiras uns 15 metros cúbicos, máis 150 listóns.

"Se é a primeira vez que un grupo fai carro dámoslles dous metros cúbicos de madeira e 20 listóns. Aos que viñeron noutras ocasións correspóndelles un metro cúbico e dez listóns", explica o presidente de asociación, Manuel Vázquez Regal, quen antes de ser a cabeza máis visible da directiva foi carroceiro moitos anos.

Os novatos reciben tamén do colectivo as ferramentas máis básicas para comezar. Martelos ou serras aprovéitanse outros anos e vanse reciclando, aínda que o habitual é que cada grupo leve os seus propios utensilios e vaia collendo de onde poida, da propia casa ou da vivenda dun veciño, por exemplo, o que precisa. Mesmo son habituais os intercambios de ferramentas entre eles.

Por outra banda, doce plataformas sobre as que se levantan os carros son igualmente propiedade da asociación Amigos do Folión. Quedan todo o ano no mercado gandeiro, pois o colectivo carece dun lugar propio que teña o suficiente tamaño para gardalas. Este ano haberá a maiores unha plataforma particular. Sumada ás aportadas por Amigos do Folión e a un carro do país fan un total de 14 participantes.

O que si é plena responsabilidade dos carroceiros é a consecución das vacas e bois que tirarán das plataformas. Os animais xogan un papel fundamental e hai un concurso propio para eles, que elixe a mellor xugada do Folión.

O último paso é o texto co título e a descrición de cada carro. O colectivo limitouno a 2.000 caracteres, para evitar que uns queden moito máis longos ca outros. As redaccións contan con outra categoría no concurso. As mellores e máis orixinais teñen premio.

O obxectivo é representar do mellor xeito escenas da vida cotiá de Chantada en tempos pasados. Valen romarías, oficios ou festas. Os homes visten ese día con camisa, chaleco e boina e as mulleres, con saia, mandil, pano e blusa. Cumpridos todos os requisitos, o único que queda é gozar da festa.