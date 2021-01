Detenido por robar en un punto de venta de la Once en Monforte

Un hombre fue detenido este martes por llevarse a plena luz del díadel punto de venta de la Once situado justo ante la plaza de abastos de Monforte. La Policía Local interceptó al ladrón en la zona desolo unos minutos más tarde de llevar a cabo el robo.

El suceso se produjo sobre las 11.00 horas. El implicado llegó al puesto y preguntó si era posible efectuar pagos con tarjeta de crédito, a lo que el encargado respondió que sí. Entonces pidió un montante de cien euros en premios Rasca. En el momento del cobro cogió los boletos y huyó.

El vendedor salió rápidamente detrás del ladrón, aunque, por fortuna, en ese momento pasaba por la zona un coche patrulla de la Policía Nacional. Lo paró, relató lo ocurrido a los agentes y estos dieron aviso a la Policía Local, que procedió a la búsqueda y posterior detención del implicado. Lo localizaron en el cruce de la Rúa Doutor Teixeiro con Roberto Baamonde.

El autor del robo, de la zona de Ourense y que se había saltado el cierre perimetral el día anterior, fue trasladado a las dependencias de la Policía Nacional, donde se le interpuso una denuncia por hurto. Fuentes consultadas precisaron además que la tarjeta de crédito no era suya ni tenía fondos.

En primera persona. Parecía una transacción de las muchas que se desarrollan cada día en los puestos de venta de la Once de Monforte. "Non tiven sospeita de ningún tipo. Cando me deu a tarxeta de crédito entregueille os Rascas e, de súpeto, comezou a correr Doutor Teixeiro arriba", relata el vendedor.

El encargado del puesto agradeció la suerte de encontrarse con una patrulla justo al salir detrás del ladrón. Tras la detención, él mismo acudió a la comisaría para recuperar los Rascas sustraídos.