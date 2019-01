Una familia de O Courel ha alertado de la presencia en el municipio de una pareja que se dedicaría a cometer estafas en el interior de las viviendas. Los dos supuestos implicados, un hombre y una mujer de apariencia joven, se harían pasar por trabajadores de Fenosa para acceder a los domicilios con el pretexto de revisar el contador de la luz y cobrar por una gestión que no se lleva a cabo.

Uno de los casos conocidos afecta a una octogenaria residente en Piñeira. Según denuncia su familia, la pareja la siguió hasta su vivienda tras sacar dinero de la sucursal de Abanca de Seoane. Al entrar a la casa, la mujer prometió a la propietaria instalar un aparato para que la luz le saliese más barata a cambio de 208 euros.

Además de esta cantidad, la familia de la octogenaria denuncia que el otro miembro del dúo inspeccionó la casa mientras su compañera entretenía a la víctima y encontró la cartera con el dinero que la dueña de la vivienda acababa de sacar del banco. En total, la pareja se llevó alrededor de 500 euros e hizo a la octogenaria firmar un recibo de la luz por la parte de atrás. La familia afirma que la instalación sigue exactamente igual que antes de esta visita y que la pareja no le añadió ningún elemento nuevo.

Una descendiente de la mujer afectada por esta presunta estafa realizó una publicación en su perfil de la red social Facebook para alertar de lo sucedido. Una vecina respondió que en otros lugares de O Courel se han dado casos similares y hasta señaló que la pareja se desplaza en un coche oscuro.

La familia ha anunciado que interpondrá una denuncia por lo ocurrido. Todavía no ha podido hacerlo, al no haber efectivos de la Guardia Civil en el cuartel de Seoane.

La portavoz del PSOE en el pleno, Carmen Álvarez, se mostró muy crítica con esta situación y demandó la presencia de una patrulla de la Guardia Civil para atender casos de este tipo. "É inconcebible que non haxa gardas permanentes nun concello cun índice de poboación tan avellentado coma este", dijo la representante socialista.

La familia de la octogenaria confirmó que todavía no ha podido denunciar el caso. "Dixéronnos que non poderemos facelo ata mañá (por este domingo) o luns. Para entón, se cadra a parella xa está no norte de Europa", criticó una sobrina de la mujer afectada.