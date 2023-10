"Deste xeito, esta tradición vai morrer"

O 18 de outubro non era unha data máis do ano en Chantada. Adoitaba ser unha xornada de moita troula grazas á romaría de San Lucas. Celébrase no castro de San Amaro e a súa organización asúmea a asociación de veciños da parroquia de San Xulián do Mato. Tiña, ademais, a peculiaridade de que ese día era festivo en toda Chantada, tal devoción había polo santo.

Chamábaselle a romaría do viño novo, pois aproveitábase para examinar e saborear o resultado da vendima anterior. Arredor da capela de San Lucas corrían horas e horas de baile, comida e música. Por suposto, nunca faltaban, tampouco onte, os actos relixiosos.

San Lucas é, coma moitos outros, milagreiro. A tradición di que hai que tocar a figura ou pasala arredor da cabeza para prever os males de gorxa e oído. Iso é despois da tradicional procesión polos exteriores da ermida, na que o santo está acompañado pola Virxe do Rosario, San Amaro e a Santa da Saúde.

Postos de elaboración e venda de polbo. MIGUEL PIÑEIRO

Tanto do comezo da misa principal como da procesión avísase con bombas de palenque. Dous membros da comisión de festas encárganse de botalas. "Para non ser festivo, non está nada mal o número de xente que veu nesta ocasión", indicaba un deles ás portas da capela.

A opinión dos veciños que conforman este colectivo é a mesma. "Habería que manter esta tradición, pois é a única romaría que queda no único castro que temos, e deste xeito vai morrer", afirman. A súa reivindicación está clara. Desexan que San Lucas volva ser festivo en Chantada.

Hai dúas xornadas non laborables na vila. Unha é a do martes da Festa da Empanada, que serve tamén como clausura das patronais de agosto e celébrase no mesmo lugar que San Lucas. A outra, nos últimos anos, é a do 8 de setembro, pola romaría da Virxe do Faro, festivo tamén no concello veciño de Rodeiro, na provincia de Pontevedra.

O ano que vén, o 8 de setembro cae en domingo, polo que os devotos de San Lucas agardan recuperar o que consideran debería ser o festivo chantadés principal. "Así o foi sempre", afirman dende a comisión de festas.

Integrantes da comisión de festas. MIGUEL PIÑEIRO

Os que non están de acordo argumentan que San Lucas perdeu devoción e arraigo co paso dos anos. Consideran que a xente tampouco acode á romaría mesmo sendo festivo e aproveita para ir pasar o día fóra de Chantada.

Sexa como sexa, San Lucas conserva os seus devotos, fieis á romaría e nostálxicos do festivo. "Temos feito un grupo de Whatsapp e entre todos os veciños de San Xulián do Mato organizamos a festa", apuntan dende a comisión, que chaman a darlle un impulso a unha tradición que, insisten, vai camiño de desaparecer se continúa por esta vía.

O grupo Mar D'Arousa actuou onte durante a sesión vermú e tamén na verbena, que contou igualmente co dúo Estrellas. No día de hoxe haberá misa ás 12.00 e procesión de novo ás 13.00 horas. O grupo de gaitas Castro Candaz amenizará a sesión vermú.

A romaría de San Lucas pecharase este venres cunha gran pancetada e verbena a cargo do dúo Eclipse e DJ Iaguito.