Un desprendimiento de la calzada en Belesar obliga a cortar la carretera

Un desprendimiento en la LU-P 1804, en Belesar, ha obligado a cortar la carretera en este núcleo, en el lado del río de Chantada, para evitar riesgos para los conductores.

"Tras valorar os feitos no lugar por parte do enxeñeiro e técnicos da Deputación de Lugo, a estrada quedou cortada ao tráfico ata que se remate a súa reparación", explica el Concello de Chantada, que ofrece varias alternativas de movilidad para los que tengan que transitar por el lugar.

"As persoas que cheguen de Chantada non poderán cruzar a ponte. Antes atoparanse coa estrada cortada: un pouco máis abaixo do cemiterio de Belesar", indica el Concello, que añade: "Non se pode cruzar a ponte de Belesar. As persoas que cheguen de O Saviñao poden chegar ata o final da ponte e continuar polo Camiño de Inverno. Non poden continuar nin en coche nin a pé pola estrada".