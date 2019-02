No fue suficiente con La Transe Gaule francesa, el Spartathlon griego o los cien kilómetros de O Carballiño. El ultrafondista de Chantada Fernando Ibarra prepara una carrera en Inglaterra que él mismo define como muy dura "pola resistencia psicolóxica que supón". La distancia será de 200 millas (unos 400 kilómetros), pero lo hará bajo tierra, en un túnel de un metro fuera de servicio.

Fernando Ibarra se prepara para una prueba en la que reinará la oscuridad. Llevará un foco en la cabeza con muy poca intensidad, por lo que apenas contará con un poco de luz como ayuda, y sin referencias horarias de ningún tipo. La organización de la prueba no permite mirar relojes o teléfonos móviles ni ofrecerá información alguna al respecto. Los atletas deberán limitarse a correr y completar el recorrido en dos días y medio.

Según señaló el ultrafondista de Chantada, los promotores de la carrera, llamada The Hard Stuff, tampoco permiten hacer el recorrido en paralelo. Los atletas deben ir en fila y mantener el mínimo contacto posible entre ellos.

MENTALIZACIÓN. "Non é a distancia máis longa que percorrín, pero a situación vai ser moi dura mentalmente", comenta Fernando Ibarra, que desde hace años es aficionado a pruebas que implican una enorme resistencia para terminarlas. El deportista chantadino dice que la organización les dará comida durante el trayecto, pero "pode ser cada tres horas, cada dúas e cuarto ou cada tres horas menos cuarto. Non queren que saibamos en que hora vivimos".

Fernando Ibarra superó una exigente criba para ser parte de la dura carrera inglesa. Una asociación internacional de ultrafondistas (corredores de distancias extremas) envió una serie de invitaciones y la organización de The Hard Stuff eligió treinta para tomar parte en la salida.

"É unha carreira que me atrae porque é diferente a todo. Non teremos baños nin haberá case ventilación", señala el ultrafondista. Esta competición tendrá lugar el 9 de marzo. Mientras la mayoría de los habitantes de Chantada disfruten de la Feira do Viño, Ibarra tratará de añadir el túnel inglés a su lista de pruebas de máxima exigencia superadas.

Para ello, el corredor se entrena desde hace tiempo por Chantada y sus alrededores. "Acostumo facer 40 ou 60 kilómetros diarios repartidos en tres series de 20, pola mañá moi cedo, durante o día e pola noite", subraya.

ENTRENAMIENTO. Ibarra, que compagina las carreras con su trabajo como carpintero, se prepara en llano y aprovecha las carreras populares que se celebran en las diferentes poblaciones gallegas para ponerse a punto, aunque reconoce que hay un aspecto del túnel que es complicado preparar. "Á escuridade non te acostumas. Por moito que corras de noite, sempre vas ter máis luz que alí debaixo", concluye el ultrafondista de Chantada.