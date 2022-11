El derrumbe del histórico puente de hierro de Monforte cumple 70 años

El puente nuevo de Monforte, el que salva el río Cabe a su paso por el centro de la ciudad, cumplirá el año que viene 70 años. Su nombre, el de nuevo, se lo pusieron los vecinos para diferenciarlo del que existía en el mismo punto, uno metálico levantado en 1904 con grandes arcos en su laterales que se vino abajo en el mes de octubre de 1952, debido a un deficiente mantenimiento.

Estado actual del puente de Monforte. EP

Los monfortinos no se olvidan de aquel viaducto, típico de principios de siglo XX, cuando el metal se utilizaba mucho para llevar a cabo grandes infraestructuras. Las fotografías que lo han inmortalizado se amontonan en numerosas páginas de internet como un homenaje a un viaducto que a muchos, a los vecinos más longevos, los que aún se acuerdan de él, les gustaría que no se hubiese malogrado, perdido y cambiado por otro que estéticamente no aporta nada.

Aquel puente de hierro perdido hace 70 años fue abierto el 25 de abril de 1904 y su colapso sucedió en 1952 de noche, algo que favoreció que no se registrasen ni víctimas ni heridos.

Inmediatamente, el Ayuntamiento monfortino solicitó a las autoridades la construcción de otro, cambiándose el hierro por el hormigón.

Durante los doce meses que duraron las obras del nuevo viaducto, dos monfortinos se las ingeniaron para que los vecinos pudiesen pasar de un lado a otro de la ciudad por esta zona. Primero fue O Marista, que unió varias barcas tradicionales que navegaban por el Cabe para poner sobre ellas unas maderas y hacer una pasarela flotante.

Más tarde se le unió O Maravillas y, entre los dos construyeron una pasarela colgante. El precio por utilizarla era de un real por persona.

Quien no quería pagar esta cantidad siempre tenía como opción el uso del puente medieval, el que atraviesa el Cabe unos 150 metros río arriba, situado entre el convento de las Clarisas y la Praza Doutor Goyanes.

Propuesta del BNG en 2012 para mejorar su estética. EP

En 2012, el gobierno del BNG propuso una humanización del viaducto, pero no logró los 200.000 euros precisos

Tras un año de obras, el 15 de octubre de 1953 se realizaron las pruebas de seguridad del puente nuevo, procediendo posteriormente a su apertura al tráfico.

Doce grandes camiones y una gran cantidad de sacos cargados con tierra, que en total pesaban 180 toneladas, permanecieron sobre el viaducto por espacio de ocho horas. La prueba daba fe de su integridad y seguridad, tanto que a día de hoy sigue en pie. Su apertura estuvo acompañaba de una fiesta popular en la que no había faltado la música y un animado baile, tal y como recogen las crónicas de la época.

Proyectos

En sus casi 70 años de vida, el puente nuevo solo sufrió una intervención. Fue en el año 2000, con el popular Nazario Pin al frente de la alcaldía.

Pin logró fondos de la Xunta de Galicia para ampliar la anchura del viaducto en un metro y medio de cada lado para aumentar el tamaño de las aceras, trabajos que se aprovecharon para reforzar también sus pilares.

En el puente nuevo solo se intervino una vez, en el año 2000, para ampliar su anchura en 1,5 metros en cada uno de sus laterales

En el año 2012, el alcalde por aquel entonces, el nacionalista Severino Rodríguez, había presentado un proyecto, presupuestado en 200.000 euros, para mejorar la estética del puente nuevo.

La idea era hacer unas pasarelas en ambos laterales del puente compuestas por cerchas triangulares de acero que se sujetarían a las vigas laterales exteriores. Esos paseos serían recubiertos con listones de madera de roble tratado y dotados con seis bancos de dos metros de largo y con cinco amplias jardineras. Se planteaba, además, dos estructuras tipo pantalla para que actuasen como separadores de usos.

Réplica del puente caído para hacer en O Malecón. EP

Una recreación del viaducto que se vino abajo

El equipo de gobierno monfortino mantiene paralizada la iniciativa de construcción de un puente para el tráfico de vehículos entre el barrio de Ramberde y el Paseo do Malecón, que sustituiría al actual viaducto peatonal de madera, y que propiciaría el cierre a la circulación del puente medieval para lograr así su protección.



Concurso de ideas

El proyecto de la alcaldía fue que en ese punto se recrease el puente de hierro que se vino abajo hace 70 años. Para ello se convocó un concurso de ideas al que concurrieron siete propuestas, siendo la ganadora la presentada por la empresa lucense Monsa Urbanismo.



Plan Hidrológico

El motivo de que el proyecto del nuevo puente esté paralizado tiene que ver con el Plan Hidrológico Nacional, un documento que acaba de redactarse y que está en fase de aprobación definitiva. Se trata de un texto imprescindible para adaptar el plan constructivo a esa nueva normativa.