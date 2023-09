Denuncian una agresión al capitán del Chantada en un partido

El Ucoga Seguros CB Chantada denuncia y condena una agresión del jugador David Guerra, del Bosco Salesianos de Ourense, a su capitán, Cristian Iglesias, en pleno partido entre ambos equipos en la Copa Galicia.

El club chantadés indicó que este tipo de actos son "reiterados" y considera que no deberían tener "cabida no deporte en xeral nin no baloncesto en particular".

El Ucoga Seguros acompaña su comunicado de unas imágenes en las que se distingue perfectamente la agresión. Las imágenes fueron muy comentadas en diversos canales y perfiles en redes sociales relacionados con el mundo del baloncesto y de la Liga EBA, que también condenaron la acción. Varios usuarios comentan incluso que no es la primera vez que ven gestos así por parte de este jugador, que hace algunas temporadas militó en el Chantada, en una pista.