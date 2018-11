Dentro de un cuerpo que se detiene

Es una excepción para tantas cosas que, cuando se escucha a su madre enumerarlas, se corre el peligro de acostumbrarse, de considerarlo casi normal. Pero, en realidad, toda la vida de Antonio Castro es una sucesión de hitos, de exclusividades. Enfemo de atrofia muscular espinal de tipo 1 -el más grave, ya que se manifiesta en los primeros meses de vida- nunca ha caminado y pasa sus días entre las paredes de esa suerte de Uci que es su habitación con la compañía constante de su madre, Margarita Sánchez.

Es ella la que cuenta su historia, empezando por su primera excepción, su supervivencia. "Primero nos dijeron que no pasaría de los tres años, después de los seis, después que no llegaría a adulto...", explica. Ya hace mucho que no recibe esos pronósticos después de saltárselos uno a uno. Este año cumplió 23 y se convirtió en el enfermo de Ame tipo I de mayor edad de Galicia, cuando es una rareza que un paciente como él llegue a la mayoría de edad, incluso a la adolescencia.

La enfermedad, que resulta mortal ya en la infancia para gran parte de los tipo I y II, afecta a las neuronas motoras de la médula espinal. El impulso nervioso no se transmite correctamente a los músculos y estos se atrofian de forma progresiva. Los enfermos tienen una mutación genética que les impide producir la llamada proteína de supervivencia de las células motoras. A distintos ritmos según el caso, el cuerpo se va deteniendo, pero dentro de él vive una mente intacta porque no es una patología que implique ningún deterioro cognitivo.

Antonio vive entre las cuatro paredes de su habitación, con movilidad limitada a los ojos y uno de sus abductores

Margarita siempre ha tenido claras las capacidades de su hijo menor y es su empeño el que ha ayudado a abrirle un mundo fuera de la habitación en la que vive. "Me dijeron que no podría leer y yo me dije "veremos"", cuenta. A los seis años, Antonio, que solo mueve los ojos y un poco los abductores, cumplió con otra excepción y aprendió a leer. Con esos mimbres maneja ahora un ordenador con el que pasa horas escuchando música.

También intentaron disuadirla de la posibilidad de que siguiera estudiando. Le dijeron que sería algo complicadísimo, extremadamente difícil para un chico en su situación. Sin embargo, el año pasado consiguió el título de Eso y un premio especial de la Consellería de Educación por su esfuerzo.

Con esas pinceladas queda claro que en todas esas excepciones el papel de Margarita es fundamental. Desde que nació Antonio, el tercero de sus hijos, apenas sale de casa. Su marido tiene que viajar a veces por trabajo, por lo que los mayores se acostumbraron siendo niños a hacer la compra y ella a dormir pocas horas, pendiente sin descanso de un pequeño en el que percibió algo diferente desde el principio.

Con pocos meses, Antonio empezó a tener días y días de fiebre baja que parecía no remitir, pero a la que el pediatra no daba importancia. Un día, Margarita acudió con él al hospital porque parecía ahogarse. Le faltaba oxígeno y no lograba expectorar. Acabaron en la Uci pediátrica y, poco después, con el desolador diagnóstico de Ame, una enfermedad para la que no existía tratamiento alguno. Solo quedaba enfrentarse a los síntomas a medida que iban apareciendo.

Aunque a su madre le dijeron que el joven no podría leer, ha conseguido graduarse de Eso con un premio al esfuerzo

Margarita se ha convertido en una especie de enfermera superespecializada para su hijo. Interpreta síntomas, proporciona cuidados y deja patidifusos a los equipos médicos por hechos como que un hombre que ha vivido más de dos décadas encamado nunca haya tenido una escara.

El conocimiento sobre la enfermedad, según reconoce esta monfortina, ha crecido con el tiempo. Su actitud hacia ella también ha ido variando. Hubo unos años en los que peinaba internet leyendo todo lo que encontraba y mantenía contacto regular con madres de medio mundo que, como ella, cuidaban a un niño con Ame. Después paró y decidió centrarse solo en su caso. "Acabó resultando muy doloroso porque los niños fallecían. Sufres por sus familias y piensas en tu hijo... no podía seguir", dice.

SPINRAZA. Quizás fue ese aislamiento elegido el que hizo que Margarita y su familia se enteraran de la existencia del Spinraza, el único medicamento para esta enfermedad, cuando su uso ya había sido aprobado en Galicia, la primera comunidad en hacerlo.

Cuenta que la llamó el médico de Antonio , le hicieron el análisis genético que confirmó la enfermedad - ya que en su infancia había sido diagnosticada con la prueba que se usaba entonces: una biopsia muscular- y se le empezó a administrar. "No puedo explicar la alegría que sentí con esa llamada", dice.