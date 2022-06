El dueño del pub de Chantada acusado de violación dice que fue una "relación consentida"

La defensa del dueño de un pub de Chantada acusado de violación, para el que la Fiscalía pide 10 años de prisión, alega que fue una "relación consentida" como, según ha asegurado, "ya se había producido con anterioridad".

Este jueves ha comenzado en la Audiencia Provincia de Lugo el juicio contra este hombre acusado de violar a una joven a la que conocía tras encerrarla en el local que regentaba en Chantada tras la hora de cierre del mismo.

Según el escrito de acusación del Ministerio Público, los hechos se remontan a la madrugada del 1 de octubre de 2017, cuando la joven, de 20 años, acudió con unos amigos a un establecimiento de ocio nocturno en la localidad chantadina.

Una vez en el interior, la víctima saludó al acusado, al que conocía desde hacía año y medio y que, además de propietario del local era el DJ. Sobre las 7,00 horas, según el relato de Fiscalía, la joven abandonó el pub para regresar a su domicilio, pero advirtió que le faltaba el teléfono móvil. Por ello volvió al local y le preguntó al acusado, que le dijo que estaba en la cabina de DJ.

Cuando la joven subió a la cabina, el hombre aprovechó para cerrar la puerta del local y apagar las luces. Seguidamente, "movido por el ánimo de satisfacer su apetito sexual", se indica en el relato del Ministerio Público, y "sin consentimiento" de la mujer, la abrazó fuertemente y la besó y, posteriormente, le quitó los pantalones y la ropa interior y la violó, según la acusación pública.

La Fiscalía considera los hechos constitutivos de un delito de agresión sexual con acceso carnal y requiere para el acusado 10 años de prisión, así como que permanezca alejado de la víctima 18 años y la indemnice con 15.000 euros.

DISCREPANCIAS. La defensa que ejerce David Perales, ha anunciado antes de entrar en sala que iba a pedir la "absolución". "Porque creemos que los hechos que se produjeron no tienen nada que ver y entendemos que fue una relación consentida como ya se había producido con anterioridad", ha indicado.

"Hay unas graves discrepancias en la declaración de ella tanto ante la Guardia Civil como en sede judicial, incluso ante la médico forense y no hay ninguna lesión acreditada para que sea una agresión sexual", ha reafirmado.

Junto al abogado iba el procesado, que también antes de entrar al juicio, ha negado los hechos ante la prensa y ha comentado que "no" tiene nada que "esconder", argumento que le sirvió para asegurar que estaba "tranquilo". "Aquí estamos para eso", esgrimió.

También ha confirmado con un "claro que sí", que la relación fue "consentida", para, seguidamente, justificar la denuncia en base a que "no" sabe "si estaba tomada (bebida) o qué". "No sé, porque la verdad todavía no lo comprendo", ha concluido su intervención antes de entrar en sala en la Audiencia Provincial de Lugo.