"Te queda tiempo para leer las sinopsis de las obras y poco más

EL DÍA 31, Ada Agrasar iniciará una nueva etapa en su vida con la jubilación. Su hijo Jacobo quedará al cargo de una librería que es una referencia también por la editorial creada hace diez años. Con Agrasar Editores han llegado a los estantes muchas obras sobre Monforte y escritas por autores locales.

¿Cómo se dedicó a este sector?

Soy licenciada en Biología. Daba clase en Sarria, pero cuando tuve a mis hijos lo dejé y luego, al crecer ellos, me preguntaba qué podía hacer. Siempre me encantaron los libros y me interesó la cultura, así que mi decisión fue abrir la librería.

Después de la jubilación, su hijo seguirá sus pasos. ¿Qué supone eso para usted?

Un orgullo y una tranquilidad, porque después de tantos años de vida y esfuerzo, si esto hubiera quedado en nada me habría dado mucha pena. Cuando propuse mi jubilación en casa y uno de mis hijos se interesó por coger el negocio, la alegría fue grande. Seguiré viniendo a menudo por aquí para participar en las actividades del negocio, como las sesiones de cuentacuentos, las presentaciones de libros o el club de lectura.

Además de la librería, usted puso en marcha una editorial.

Así es, Agrasar Editores. Hace diez años justo, en 2012. El primer libro que sacamos fue ‘Historia de Monforte’, de Germán Vázquez. Luego vinieron más publicaciones. Al principio estaban muy orientadas a narrar la historia de esta ciudad, pero después fuimos apostando por libros descatalogados y obras de autores locales.

¿Qué tal funcionan los libros bajo este sello?

Bastante bien, porque la idea surgió de una demanda importante de la gente. Se sabía de muchos libros interesantes y no había forma de conseguirlos.

A todos se nos viene a la cabeza, por ejemplo, La corona de fuego.

Es una novela de Amor Meilán basada en una leyenda de aquí, de Monforte. Hay una historia muy similar en Alemania. Todavía hoy, esta publicación tiene una gran aceptación.

¿A qué dedicará su tiempo con la jubilación?

Como ya he dicho, seguiré echando una mano al negocio y también a la editorial, con las correcciones, por ejemplo. También tendré más tiempo para leer, lo cual hasta ahora era difícil. Si te dedicas de lleno a la librería, te queda muy poco tiempo. Lees las sinopsis de los libros y poco más. Hay muchos que tengo pendientes por ello.

¿Qué le gusta leer a Ada Agrasar?

Un poco de todo. Me gusta la novela y cada vez más la historia, que no me atraía demasiado antes.

Para las librerías como la suya, ¿internet supone una amenaza o puede ser un aliado?

Diría que al 50% es lo uno y lo otro. Por un lado permite que la gente se informe y tenga conocimiento de las novedades para así venir a la librería ya con una idea formada de lo que quiere y lo que busca. Eso es una ventaja, porque también ayuda a descubrir qué gusta en cada momento. Por otro lado, las ventas online está claro que hacen daño y son un problema. Aun así veo una tendencia a apoyar al pequeño comercio, que hace muchos esfuerzos. En general, la gente se ha concienciado. Nos visita y nos compra.

¿Se lee más o menos que hace años?

Tengo la impresión de que se lee algo más y la pandemia ha tenido mucho que ver. Gente que no tenía costumbre se aficionó. De un tiempo a esta parte subió el interés por la lectura, incluso entre los jóvenes, que se habían apartado mucho por los videojuegos online. Aún así podemos decir que hay dos extremos de persona, quienes no leen nunca y las que están enganchadas. Los colegios son un gran apoyo en ese sentido. Impulsan la lectura, sobre todo en gallego, y ahora hay demanda.