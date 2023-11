Décima, la obra de uno de los padres de la D.O.

José Manuel Rodríguez (Sober, 1956) es conocido, sobre todo, por ser uno de los impulsores de la Denominación de Origen Ribeira Sacra y el presidente de su consejo regulador durante tres décadas. Pero durante ese tiempo su trabajo no lo mantuvo encerrado en un despacho, ni mucho menos. Era habitual que atendiese las llamadas desde las viñas y nunca dejó de elaborar en su Vilachá natal el tinto Décima.

Fue a finales de los ochenta cuando dio comienzo a este proyecto vinícola, mientras él comenzaba a trabajar en la bodega Rectoral de Amandi. “Foi un momento de cambios, no que as adegas que había nas casas comezáronse a legalizar. En 1987 comecei a organizar a Feira do Viño de Amandi, como concelleiro que era, e fixemos unha chamada a todos a tratar o viño”, explica José Manuel Rodríguez.

Eso permitió que la subzona de Amandi ya tuviese terreno ganado cuando en 1993 se creó el sello Viños da Terra y unos años después la actual Denominación de Origen.

Un vino joven y afrutado que se bebe con facilidad y una producción de solo 2.000 botellas

La iniciativa empresarial que inició entonces Rodríguez llegó a alcanzar una producción de 25.000 botellas por cosecha. Ahora, Décima funciona a un menor ritmo, con unas dos mil por añada, pero la esencia no ha variado.

Se trata de un tinto típico de la Ribeira Sacra, elaborado con uvas de la variedad mencía en un 95% y completado con otras como la garnacha o el merenzao. “É un viño xoven, afrutado e fácil de beber. Ten as características propias da mencía desta zona, co seu corpo e a súa estrutura”, explica Rodríguez, que destaca que Décima siempre es un buen acompañamiento para cualquier propuesta gastronómica.

Por su larga trayectoria, José Manuel Rodríguez ha sido testigo de muchos avances, si bien “a esencia da D.O., que é manter unha tipoloxía, non varía. O terreo é o mesmo, as plantas non cambian, entón o viño é similar”, explica.

En su caso, lleva décadas trabajando las fincas “propiedade da casa”. Son viñedos en bancales en la ribera de Doade, donde poco a poco fue incorporando alguna parcela más. Buscó terrenos en Quiroga, municipio donde trabaja algo más de una hectárea.

El esfuerzo, pero también la calidad fruto de la viticultura heroica de las zonas de más pendiente de la Ribeira Sacra ya es de sobra conocido. Así que Rodríguez aprovecha también para reivindicar la subzona de Quiroga. Allí, en concreto en A Ribeira, es donde recoge sus uvas. “Esa ribeira ten outras circunstancias: é chaira, mais ten maduración extraordinaria e de alí saen viños incriblemente bos”, destaca.

Clientes muy fieles

Décima, que debe su nombre a los diezmos que se pagaban a la Iglesia, tiene una serie de clientes fieles —tanto particulares como establecimientos— que, año a año, se llevan buena parte de la producción. “Practicamente facémolo por eles, porque o resto das uvas vendémolas”, apunta José Manuel Rodríguez, que no sabe qué pasará con el negocio cuando se jubile su mujer, que es la titular. “Decidirán os fillos”.

Tras dejar el consejo tiene más tiempo para su verdadera pasión: el trabajo en las viñas, donde pasa horas

Mientras tanto, él sigue disfrutando de su pasión: el viñedo. Desde que no está al frente del consejo regulador, tiene más tiempo para ello. “Era empregado de Rectoral de Amandi e traballei no interior da adega durante anos e creo que o fago, polo menos, relativamente ben, pero o que realmente me gusta é o viñedo. Alí é onde o paso ben. Dedícolle tempo e as viñas agradeceron que deixase a presidencia do consello, porque vou máis”, admite.

Además de sus clientes más fieles, algunas botellas de Décima viajan por España, sobre todo a Madrid, y otros países. Esta misma semana salió un palé en dirección a Estados Unidos.