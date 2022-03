Padres y alumnos del instituto Val do Asma: "Decidiron sen ternos en conta"

David Mazaira cursa tercero de Eso en el Val do Asma de Chantada y es muy claro respecto a la idea de fusionar este centro con el Lama das Quendas, en el mismo municipio, lo que le obligaría a cambiar de instituto. "Tomaron unha decisión sen ternos en conta, nin aos alumnos nin aos profesores", afirma, rotundo, el estudiante.

Su opinión es la mayoritaria entre los distintos miembros de la comunidad educativa del Val do Asma. La noticia de que sea el Lama das Quendas el instituto donde se impartan en Chantada todos los cursos de secundaria y bachillerato y de dejar el Val do Asma para las enseñanzas de Formación Profesional no ha sentado bien en el segundo centro.

La dirección del Val do Asma afirma que la fusión es inminente y que así les ha sido comunicada por parte de altos cargos de la Consellería de Educación. Desde la Xunta, cuestionados este lunes por este periódico, indicaron, en cambio, que no hay actualmente ninguna novedad que afecte a la organización de centros en Chantada.

Rechazo. Pese a que no hay una comunicación oficial, todos en Chantada dan por hecho que una fusión de la que se lleva hablando mucho tiempo se va llevar a cabo de cara al curso que viene. "Non nos parece ben e tampouco nos dan motivos", asegura Cristina Rodríguez, cuya intención es que su hija estudie primero de Eso el próximo ejercicio académico en el Val do Asma.

"Ata que non teñamos un non rotundo seguiremos adiante coa nosa decisión. O Val do Asma é o sitio ideal para a miña filla, que mesmo recibiu cartas de alumnos do instituto falándolle das actividades que fan e do bo ambiente que hai", añade Cristina.

Otilia González es la representante de los padres y madres en el consello escolar. Tampoco ella ve bien una posible fusión. "A máis masificación, peor calidade educativa. É o que vai pasar se toda a oferta se centraliza nun único instituto", asegura.

La hija de Otilia estudia primero de bachillerato, lo que significa que en caso de proceder a la fusión el curso que viene tendría que cambiar de centro en un año ya de por sí duro, como es el previo a las pruebas de acceso a la universidad. Además, la representante de las familias en el consello escolar valora que en el val do Asma "a calidade educativa é moi boa e o trato humano, inmellorable. Coñecen a cada neno, coas súas debilidades e fortalezas".

Ella, como David Mazaira, es de Carballedo. En este ayuntamiento vecino de Chantada, que carece de un centro para la educación secundaria, la apuesta, por proximidad, suele ser el Val do Asma. "Hai moita incerteza, porque non sabemos se nun instituto só haberá espazo para tanta xente. Dou por feito que seguiremos contando con transporte escolar", expresa la madre de David, Fe Vázquez. La hermana del alumno, Natalia Mazaira, exalumna del Val do Asma, tampoco aprueba la fusión y ve "triste" que se corten las opciones en su antiguo instituto.

En números: hay 188 alumnos y 19 solicitudes

Según datos facilitados por la dirección del Val do Asma, hoy estudian en el centro 188 alumnos, 128 de ellos de Eso y bachillerato y 60 de Formación Profesional. Hay 19 solicitudes de cara al año que viene.



Formación Profesional



Desde el Val do Asma ven difícil poder igualar en Chantada la oferta educativa de otros institutos y poblaciones próximas.