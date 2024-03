Decenas de monfortinos se quedan de nuevo sin agua por dos reventones en la red

Decenas de viviendas de Monforte están sin agua por dos nuevos reventones en la red de abastecimiento. La tubería general estalló en la Rúa Reboredo y una tubería de menor calibre se rompió en la Rúa Escultor Francisco Moure, a la altura del número 34. En consecuencia, esas dos calles están sin suministro desde esta madrugada. Los técnicos de Aqualia, la concesionaria del servicio, trabajan en las reparaciones desde primera hora de la mañana.

En el caso de la avería de la Rúa Reboredo se produjo a la altura de un taller mecánico. "A tres metros de onde rompeu da outra vez. Ás sete da mañá había auga pero unha hora e media despois xa faltou", explicó una residente en esa vía. Afecta a todas las viviendas de esa calle desde el cruce la vía del tren y también a las del barrio de A Regueira.

En la Rúa Escultor Francisco Moure la situación es muy similar. La tubería rompió a diez metros de la última vez. "Vivimos nun piso alto e ás sete da mañá xa non saía gota", comentó una vecina. "Baixei á rúa e xa vin a auga botando pola acera toda chea de lodo", añadió su marido. Afecta a los domicilios ubicados entre el número dos y el paso a nivel de la vía del tren.

En ambos casos se trata de roturas recurrentes y los vecinos están ya cansados. "Aquí rompe siempre, si no es en Escultor es en la perpendicular, Dalmiro de la Válgoma. Los técnicos dicen que la red es muy vieja en toda esta zona y que no aguanta la demanda de las viviendas. Pues no me imagino qué pasará cuando abran los apartamentos turísticos de Dalmiro de la Válgoma", añadía otro afectado de Escultor Francisco Moure.

Desde el Ayuntamiento de Monforte lamentan lo sucedido e insisten en que se trabaja para dar servicio cuanto antes.