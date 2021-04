As actuacións integradas no Plan de acción estratéxico da Ribeira Sacra, impulsado pola Xunta de Galicia, seguen en marcha co obxecto de mellorar a percepción do territorio e a comprensión dos valores da paisaxe. O plan está dotado cun orzamento de máis de 3,5 millóns de euros para a execución dun paquete de 10 actuacións co fin de mellorar a planificación e a protección deste territorio a nivel paisaxístico, urbanístico e ambiental, regulando tamén a intervención no mesmo.

A recuperación dos espazos públicos que se articula a través do Plan Hurbe é un dos obxectivos desta folla de ruta. O Hurbe xa beneficiou nos anos 2019 e 2020 un total de nove actuacións que sumaron un importe de 730.000 euros, entre as que destacan a humanización de rúas no concello de Xunqueira, as melloras da seguridade viaria en Taboada, o acondicionamento de espazos urbanos públicos en Sober, a mellora na praza da Casa Consistorial en Nogueira de Ramuín, o campo da Festa en Reiriz no Saviñao, a mellora de espazos públicos urbanos en Quiroga, pavimentación en Carballedo ou a mellora dun paseo peonil en Pantón.

Este Plan Hurbe para a Ribeira Sacra activarase este ano cun orzamento de 1,3 millóns de euros coa meta de recuperar espacios tan relevantes e que se atopan moi deteriorados como as contornas da Igrexa de Santa María de Nogueira de Miño (Chantada) e do Mosteiro de Santo Estevo de Ribas de Sil (Nogueira de Ramuín).

Por outra banda, para os 14 concellos considerados de máxima protección do BIC Paisaxe Cultural Ribeira Sacra (Carballedo, Castro Caldelas, Chantada, Nogueira de Ramuín, Pantón, Parada de Sil, Monforte de Lemos, A Peroxa, A Pobra do Brollón, Ribas de Sil, San Xoán de Río, O Saviñao, Sober e A Teixeira) disponse dun Plan Territorial Integrado (PTI) para ordenar e posibilitar a regularización urbanística das construcións accesorias de lecer na Ribeira Sacra. Esta actuación contará cun orzamento de 500.000 euros.

A Xunta impulsou tamén o Plan de Ordenación do Medio Físico para San Fiz de Asma, no concello de Chantada, cun orzamento de 68.000 euros. Este núcleo conta cunha gran densidade de construcións singulares e de especiais características. O obxectivo é a conservación e mantemento das características dunha paisaxe construída, establecendo as medidas e normas de protección necesarias para a súa preservación, restauración ou mellora. A análise do pasado para tomar medidas para o futuro é outro dos retos que acomete o plan que inclúe un Estudo do impacto do cambio climático na Ribeira Sacra, no que se analizarán datos meteorolóxicos e climatolóxicos das derradeiras décadas, para detectar tendencias e impactos e desenvolver un estudo preliminar das tendencias futuras de certos parámetros como chuvia e temperatura. Esta actuación, financiada con 75.000 euros, prolongarase ata 2024.

Moitas das accións do plan xa están en execución nun paquete de dez actuacións para mellorar a protección e planificación do territorio

Para divulgar os recursos naturais, a súa catalogación e a súa conservación, deseñouse e publicouse unha nova ruta de Árbores con Historia específica para a Ribeira Sacra, seguindo o esquema das tres rutas xa existentes (Santiago- Rías Baixas, Ourense occidental e Ourense oriental) para a posta en valor do patrimonio natural constituído polos elementos incluídos no Catálogo Galego de Árbores Senlleiras localizados no ámbito da futura Reserva da Biosfera.

As dúas Áreas de Especial Interese Paisaxístico (AEIP), as correspondentes ao Canón do Sil e o Canón do Miño, foron unificadas nunha soa. Esta fusión vén xustificada para adaptar a delimitación paisaxística preexistente ao recollido na declaración como BIC da Ribeira Sacra.

RESERVA DA BIOSFERA. A Ribeira Sacra é candidata a ser Patrimonio da Humanidade e aspira tamén a converterse en Reserva da Biosfera, na que se integrará o Xeoparque Montañas do Courel. A proposta de Reserva de Biosfera aglutina a 23 concellos de Lugo e Ourense e, de prosperar, converterase na sétima de Galicia, supoñendo deste xeito que un 34% do territorio da Comunidade se atope protexido baixo esta figura, mentres o 42% estaría baixo algunha figura de protección.

Os propietarios das vivendas para rehabilitar poderán obter ata un máximo de 16.000 euros por actuación

A candidatura naceu a iniciativa da Xunta de Galicia a mediados de 2017. En 2019 o Comité de Coordinación da Rede de Reservas da Biosfera de Galicia deu o visto e prace ao expediente técnico. Uns días despois a Xunta de Galicia remitiu esta candidatura á Secretaría do Comité Español do Programa MAB da Unesco para a súa análise polo Comité Científico. Tras apoiar por unanimidade a candidatura galega, en novembro de 2020 España remite toda a documentación e os seus informes ao Comité internacional de coordinación do programa MaB. En marzo deste ano, o órgano consultivo da Unesco para as Reservas da Biosfera reuniuse en París para emitir o seu propio informe, de carácter interno. A decisión final coñecerase no mes de xuño, en Abuya (Nixeria), onde o Comité internacional dará a coñecer e proclamará as novas Reservas da Biosfera.

Área de rehabilitación integral da zona



Área de rehabilitación Integral (ARI) da Ribeira Sacra está pensada para os 25 concellos do expediente de Patrimonio Mundial da Humanidade (22 que integran o territorio do BIC Paisaxe Cultural Ribeira Sacra -Carballedo, Castro Caldelas, Chantada, Esgos, Montederramo, Nogueira de Ramuín, Pantón, Parada de Sil, Paradela, Monforte de Lemos, A Peroxa, A Pobra do Brollón, A Pobra de Trives, Portomarín, Quiroga, Ribas de Sil, San Xoán de Río, O Saviñao, Sober, Taboada, A Teixeira, Xunqueira de Espadanedo- máis Bóveda, Chandrexa de Queixa e Manzaneda).



Os obxectivos da declaración desta ARI son a mellora das vivendas situadas nas parroquias e nos seus núcleos de poboación, que presentan edificacións en estado de abandono ou sen un mantemento adecuado, así como a mellora das instalacións públicas, vías de comunicación e dos espazos de relacións (incluíndo actuacións de rehabilitación, renovación, mellora de conexións de datos e mellora da eficiencia enerxética e da accesibilidade, entre outras).



Pacto pola Paisaxe