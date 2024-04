Tres décadas contando el día a día de la comarca de Quiroga

El 2 de abril de 1994 empezaban las emisiones de la Radio Municipal de Quiroga y en diciembre de ese mismo año, el día de Nochebuena, lo hacían las de la televisión. Los dos medios caminaron juntos desde el inicio y cumplen tres décadas grabando, emitiendo y contando el día a día de la comarca quiroguesa, de sus vecinos, de su gente.

Dos de las personas que estuvieron en las primeras retransmisiones de lo que hoy es la RTMQ (Radio Televisión Municipal de Quiroga) fueron Jesús Daga y Julio Quiroga.

El primero, natural de Ponferrada, había sido técnico de la cadena SER en su ciudad pero a mediados de los noventa residía en la villa quiroguesa. Sabía algo de radio, hacía trabajos de reparación de televisores y se apuntó a una escuela taller municipal de imagen y sonido que fue en la que se gestó el proyecto.

Recuerda Daga que, antes de haber una programación continuada, hicieron una primera emisión aislada desde la casa de la cultura. De vez en cuando hacían experimentos de ese tipo. Visitaron algún otro proyecto de radio municipal y después montaron un primer estudio en los sótanos de la casa de la cultura.

Poco más que sacamos una antena por la ventana", dice Jesús Daga

Añade que una de las primeras retransmisiones de la radio fue una especie de concierto ‘unplugget’ de la banda de Los Piratas. En aquel momento eran unos completos desconocidos y la emisión se hizo totalmente improvisada "poco más que sacamos la antena por la ventana". Así se elaboraron los primeros programas, sin previo aviso. De hecho, no quedaron registros sonoros de los mismos.

Para este hombre lo bueno de aquellos años y aquellos experimentos fue que la gente "estaba completamente sin formación pero tenía muchísima ilusión y se hacían contenidos muy dignos para ser emitidos por una radio local".

Otro pionero

Julio Quiroga es actualmente bodeguero, lleva la firma Lar de Ricobao, asentada en Quiroga. Hace 30 años estuvo en esa escuela taller en la que nació la radio. Él tenía formación electrónica y asumió pronto el papel de técnico, tanto para la incipiente radio como para la televisión.

Recuerda que, en el caso de la televisión fue la primera de la provincia de Lugo a nivel municipal y la segunda de toda Galicia. Insiste en que mucho de lo que se hacía era de manera autodidacta y, al igual que Daga, cree que la ilusión que ponía la gente y el esfuerzo paliaban la falta de formación y de medios. Este hombre fue testigo la primera cabina insonorizada, los platos de mezclas y del primer estudio hecho para la televisión.

El desarrollo

La actual directora de la RTMQ es Mariluz Fernández y ella también salió de aquellos primeros talleres organizados en Quiroga para poner en marcha los medios de comunicación locales.

Llegó cuando la radio y la televisión llevaban varios meses rodando y comenta la importancia que tuvieron en todo su desarrollo los llamados colaboradores, "tanto para arrancar como nos anos seguintes", remarca.

Cuenta Mariluz Fernández que el inicio de una programación continuada en el caso de la televisión se hizo en Nochebuena de 1994 con el concierto de la Coral Polifónica de Quiroga.

En estos 30 años de historia en los que la radio y la televisión contaron el día a día de los quirogueses, gran parte de su contenido era, y lo sigue siendo, los informativos y, en la radio además, los programas musicales.

Los talleres de imagen y sonido siguieron unos años más y nutrían a la compañía de gente de prácticas. Con una plantilla siempre demasiado corta "a xente que chegaba de prácticas era aire fresco polas súas ideas, polas súas ganas e porque nos permitían chegar a todos os sitios. Aquí todo o mundo tiña que facer de todo, gravar, presentar, montar...", añade la actual directora.

Dice Mariluz Fernández que las de la Feira do Viño de Quiroga fueron, siempre, las jornadas de más trabajo y añade que hubo épocas que por ejemplo, en la radio, era inviable quedarse una persona sola al frente de todo como hoy en día. "Chamaba tanta xente para pedir cancións ou contar cousas que a persoa que estaba en locución na radio necesitaba sempre alguén para que estivese collendo as chamadas", dice. "Había xente que estaba aquí metida todo o día. Estas instalacións eran un punto de encontro", recuerda..

Con las cámaras también hubo muchas anécdotas. Las trabajadoras de la televisión son en la actualidad una parte imprescindible del devenir diario de Quiroga, las conocen en todos los lugares y están tan acostrumbradas a verlas que a nadie le causan sorpresa. Pero hubo un tiempo en el que no fue así, a mediados de los noventa ver una cámara en Quiroga era novedad pero, pese a lo desconocido "a xente quería que a gravaras, quería falar a pesares de que non estaba afeita a iso", añade Fernández.

En los tiempos dorados de la RTM de Quiroga, la primera década de los años 2000, llegaron a juntarse siete u ocho personas trabajando en la televisión, mucha gente joven que se iniciaba en el oficio y de allí saltaría a otros medios de comunicación.

Momentos clave

En la programación de la televisión de Quiroga los informativos siempre fueron la base, pero las entrevistas o los reportajes sobre la vida social y los eventos locales tampoco faltaron.

La televisión de Quiroga acompañó a los vecinos en cada feria, en cada fiesta, en cada inicio de colegio, en las citas electorales, en los balances de cosecha, en la puesta en marcha de los museos...

Pero si a la actual directora se le pide un momento clave ella retrocede al año 2014.

Eran tiempos de crisis económica y las canteras, el principal sustento de decenas de familias de la zona, pasaban una situación complicada, que terminó con varios cierres.

En aquel momento más de 200 trabajadores veían sus puestos comprometidos y comenzaron las movilizaciones, en una de ellas, unas 2.000 personas cortaban la Nacional 120.

La radio y la televisión fueron claves, primero para contar lo que pasaba pero, segundo, para fortalecer la unión de los vecinos. Todo el mundo esperaba los informativos locales para conocer los últimos detalles de la lucha en unos años el uso de internet nada tenía que ver con el actual.

La pandemia fue otro momento complejo pero clave en la trayectoria de la RTMQ. "A radio e a tele eran unha das poucas maneiras de saber do resto dos veciños", explica Mariluz, "de saber o que pasaba no concello". También fue un reto a nivel laboral encajar horarios y establecer turnos para no coincidir en los estudios, algo que la directora y las trabajadoras María Luisa González y Beatriz del Pont sortearon con maestría.

Entre los momentos más dulces de estos 30 años de historia, Fernández destaca la concesión del titulo Xeoparque Montañas do Courel, por parte de la Unesco. Fue el 19 de abril de 2019 y el esfuerzo de una comunidad se veía recompensado. La televisión y la radio estaba ahí para contarlo.