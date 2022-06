Una década marcando goles

Hace diez años que por las calles de Monforte es frecuente ver niños y niñas con las características indumentarias, sudaderas y camisetas verdes del Club de Fútbol Monforte. Es la ropa con la que los jovencísimos deportistas de la entidad acuden cada semana a entrenarse en el campo Luis Bodegas, donde disputan sus partidos en condición de locales.

La temporada 2012/2013 fue la del nacimiento del Monforte —aunque aquel curso inicial formaba parte de la estructura del Lemos, como su equipo juvenil—, cuando sacó de centro por primera vez. Lo recuerda muy bien Julio Corral, un entrenador histórico del fútbol monfortino que desde el primer momento asumió la dirección deportiva de la entidad.

"Empezar de cero es difícil y al principio solo teníamos seis juveniles. Ahora el club está muy consolidado", indica el técnico, recién finalizada la campaña 2021/2022, marcada por una pandemia que fue una gran complicación para equipos como el CF Monforte.

Tampoco olvida aquellos primeros años Mariluz Parada, la presidenta de la entidad. Fue directiva desde el primer momento y asumió el máximo cargo en su segunda campaña. "Foron anos complicados, porque non hai que esquecer que en Monforte estamos nós e o Calasancio no fútbol base. Á hora de captar pequenos, a nós non nos coñecían e non se daba moito polo Monforte", relata.

"O meu propio fillo xogou dende as escolas. Se os pais non entramos na directiva o club non existiría", dice Mariluz Parada

Diez años después, el CF Monforte cuenta con unas 140 fichas de futbolistas y equipos en todas las categorías del fútbol de formación, desde las escuelas a los juveniles pasando por prebenjamines, benjamines, infantiles y cadetes. La clave para la presidenta, la implicación de muchos padres. "O meu propio fillo xogou dende as escolas. Se os pais non entramos na directiva, o club non existiría", afirma Mariluz Parada.

INICIATIVAS. En realidad, la temporada del décimo aniversario del CF Monforte será la próxima, la inminente 2022/2023. Aun así, los actos de conmemoración ya han comenzado. Esta semana, sin ir más lejos, la institución ha llevado a cabo un concurso de dibujo entre los más pequeños del club. En sus creaciones debía haber referencias a los diez años de existencia del Monforte.

Como parte de las actividades del décimo aniversario también hubo un viaje a Lugo para ver un partido en el Anxo Carro entre el CD Lugo y el CD Tenerife y una charla sobre salud y deporte que abordó el entrenamiento, la psicología y la nutrición.

La próxima temporada habrá muchas más jornadas especiales, que se suman a las habituales organizadas por un club que, además, marca muchos tantos jugando en el mismo equipo que la solidaridad.

El Monforte abre todos los años un banco de ropa para dotar de vestimenta deportiva a aquellas familias con niños jugadores que tengan más dificultades económicas. Dice Mariluz Parada que cada vez "hai máis xente en Monforte que recorre ao noso banco de roupa, por desgraza". También se da la posibilidad de fraccionar los pagos de cuotas y se recogen tapones solidarios.

"El club está muy consolidado, aunque ahora es mucho más difícil convencer a un chaval para jugar", dice Julio Corral

REFLEXIÓN. La marcha del CF Monforte alcanza ya los diez años. Aunque su salud es fuerte, el club no está libre de algunas dificultades relacionadas con los tiempos que corren. Lo tiene muy claro Julio Corral.

"La sociedad cambió mucho. Hoy es mucho más difícil convencer a un chaval de que venga a entrenarse o a jugar, casi se lo tienes que pedir. Puede que el futuro del fútbol base, a largo plazo, pase por unir fuerzas entre los clubs", indica el director deportivo.