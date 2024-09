El debut soñado de una monfortina en el Dépor

"Mucha emoción". Con esas palabras describe la futbolista monfortina Carmen Carballada su debut en la Liga F con el Dépor Abanca. Sucedió ante el Barcelona en el estadio de Riazor en el partido inaugural de la temporada. "Fue un momento muy feliz, inmejorable. Tuve la suerte de jugar mi primer partido en la máxima categoría contra el que posiblemente sea el mejor equipo del mundo. Siempre recordaré esos ocho minutos que estuve en el campo", comenta Carmen.

La entrenadora del Dépor, Irene Ferreras, la sacó al terreno de juego en el minuto 89, cuando las herculinas ya perdían 0-3 contra un rival al que opusieron una seria resistencia. "Estoy superagradecida y muy contenta de que me dieran esa oportunidad", asegura la joven promesa de 19 años, que el año pasado ya jugó con el primer equipo en un encuentro de la Copa de la Reina y también en un partido en la Primera Federación Iberdrola en el campo del Madrid CFF B.

Carmen, que también fue convocada la pasada jornada ante el Atlético de Madrid en la Liga F, aunque no jugó, considera "muy esperanzador" el comienzo del equipo, pese a las derrotas ante dos grandes. "Dimos una buena imagen ante dos los mejores equipos de la liga. Salimos reforzadas de ambos encuentros, pues este tipo de partidos te obligan a que nos ayudemos mucho, unen al equipo", afirma la mediocentro de Monforte. Con la vista puesta en la tercera jornada, Carmen Caballada confía en que su equipo supere al Betis en Riazor este domingo "para comenzar a sumar puntos y acercarnos a la zona templada de la clasificación. Tenemos un bloque muy sólido y creo que no tendremos problemas en asegurar la permanencia".

La renovación por tres campañas

La futbolista blanquiazul renovó este verano por tres campañas por el Dépor Abanca, hasta junio de 2027. Aunque cuenta con ficha del equipo B, con el que suma 70 partidos, se encuentra en dinámica de primera plantilla, con la que ya entrenó el año pasado. Su aspiración es "aprovechar las oportunidades que vengan, pues la temporada es larga. Entrenar con jugadoras de tanta calidad ya es un regalo para mí y tener minutos siempre anima a seguir trabajando", explica. Su ambición es asentarse en el equipo "y estar aquí mucho tiempo. Sentir el apoyo de la afición del Dépor es algo de tal magnitud que no lo entiendes hasta que no lo vives".

Carballada fue internacional con la selección española sub-19 de fútbol sala cuando tenía 15 años y estaba en el Ourense Envialia. Por entonces compaginaba la práctica del fútbol sala y el fútbol, pero cuando a esa edad fichó por el Deportivo tuvo que elegir y "no se le puede decir que no a un club grande", precisa.

Volcada en su sueño de triunfar en Riazor, a Carmen apenas le le queda tiempo para visitar su Monforte natal. "Me siento muy monfortina y voy siempre que puedo, pero no todo lo que me gustaría. Entre los entrenamientos y los estudios me queda poco tiempo libre", subraya.