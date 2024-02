Antonio Lombardía: "Debemos apostar por aumentar a nosa produción de viños brancos"

Mirar a novos mercados internacionais, abrirse á produción de brancos sen renunciar á tradición de tintos da comarca e mellorar na dixitalización son algúns dos obxectivos que persegue o presidente do consello regulador de Ribeira Sacra, que a poucas semanas de cumprir un ano no cargo fai balance. Antonio Lombardía sucedeu ao histórico José Manuel Rodríguez.

Cumprindo case o seu primeiro ano de mandato, é un bo momento para facer balance de como está a denominación de orixe.

Ao ser viticultor e elaborador de viño, eu xa traballaba bastante co consello regulador e coñecía a súa mecánica. É certo que esa posición difire bastante de tomar as rendas dun organismo coma este, coas súas complexidades, porque implica organizar todo o relacionado co control e a promoción.

Como foi a toma de contacto coa nova responsabilidade?

Eu plantexei o primeiro ano coma de aprendizaxe, porque este tamén é un organismo certificado por Enac, o que obriga a cumprir cunha Iso e con moita normativa. Todo iso hai que ir aprendéndoo, coma tamén o propio regulamento que ten a D.O, que conta cos seus propios ciclos. Agora estamos nunha fase de promoción, coas feiras internacionais, e iso non me tocou o ano pasado, polo que toca aprender a xestionar este apartado. Intentamos cambialo un pouco e facer unha aposta máis forte para ese tipo de mercados.

Unha desas feiras é a Wine Paris & Vinexpo Paris 2024 a vindeira semana.

Facía dous anos que non iamos. Estaremos con Acruaga, a asociación de consellos reguladores do viño e a augardente de Galicia, da cal tamén fun nomeado presidente. A promoción é un apartado que debemos coñecer, porque está en constante evolución. O mes que vén iremos a Prowein, en Düsseldorf (Alemaña), feira na que imos facer unha aposta importante, duplicando a superficie que leva a D.O. Deste xeito podemos coñecer como se está a mover o mercado internacional do viño nun momento un pouco convulso, especificamente polos tintos.

Abordaremos ese tema, pero que supoñen eventos coma o de París para a Ribeira Sacra?

Para unha D.O. como a nosa, que intenta posicionarse nun segmento medio-alto, son fundamentais. Nós entramos demasiado nun mercado local centrado principalmente en Galicia sen mirar moito cara fóra, cando o viño é absolutamente internacional. Si queremos ese posicionamento temos que acudir aí. O mercado galego ten as posibilidades que ten. A nosa aposta é forte e a proba é que seremos a segunda D.O. galega con máis espazo expositivo en Prowein.

O noso principal problema son os excedentes da pandemia. Arrastramos un bloqueo na saída de viños dende 2020"

Pódese explicar a baixada no consumo de viños tintos?

É unha situación global. Estiven con bastantes presidentes na Barcelona Wine Week e todas as D.O. adicadas ao viño tinto están nun momento semellante ao noso de baixada no consumo e aumento dos brancos. É unha tendencia que vén de lonxe e tivo o punto de inflexión na pandemia, cando se deu un cambio de hábitos de consumo cara os viños brancos. O momento dos tintos perdeuse un pouco. Nos bares agora estase principalmente nas terrazas e mesas, que son máis propicias para produtos máis frescos, e abandonamos as barras, que eran os lugares de chateo do viño tinto. A incorporación da muller ao mundo vinícola tamén inflúe no incremento do consumo de branco.

Como lle está a afectar á Ribeira Sacra?

O 86% da D.O. confórmano os viños tintos. Aínda por riba, non estabamos posicionados en determinados segmentos, apuntamos cara un consumo, digamos, medio. Por onde pasa a nosa estratexia? Creo que debe ser dobre. Toca que nos posicionemos nun segmento de maior calidade, onde estes produtos sofren menos. Momentos como unha cea ou unha comida seguen a ser de viño tinto. Tamén debemos apostar por un aumento da produción de brancos, porque nunha época de boom destes viños en Galicia, nós somos deficitarios.

Afirman logo que a Ribeira Sacra debe elaborar máis brancos.

Si, pero sen cambiar a nosa idiosincrasia. A nosa é unha D.O. de viños tintos e así o será sempre, pola propia orografía e a tradición, que tampouco debemos perdela. Si é verdade que hai zonas que son propensas para facer grandes brancos. Vímolo no concurso de Aosta (Italia), no que Ribeira Sacra levou cinco Grandes Ouro e os cinco foron para brancos. Se o consumo aumenta e o facemos ben, zonas moi concretas deberían reciclarse para adaptarse á situación do mercado internacional.

Que postura ten o consello regulador respecto á recuperación de variedades ou a introducción dalgunhas novas?

Practicamente todas as variedades tintas e brancas autorizadas en Galicia están presentes no consello regulador. Se cadra centrámonos demasiado en facer un perfil de viño concreto, que é mencía xoven, e deixamos á marxe a paleta de cores que dan outras variedades autóctonas.

Hai dificultades para sacar o viño das adegas?

No caso dos viños tintos, si. Tivemos unha baixada de aproximadamente o 5% das vendas respecto ao ano pasado, que non foi malo. Non estamos en malas cifras, pero o noso principal problema son os excedentes xerados na pandemia. Arrastramos o bloqueo da saída deses viños dende 2020. Iso xuntouse con colleitas moi grandes, superiores aos seis millóns de quilos. A de 2019, por exemplo, matounos. Tíñase que ter recollido en 2020. Xuntouse unha colleita histórica cos confinamentos e iso xerou un volume moi grande de excedentes.

"Queremos ter unha rede de estacións meteorolóxicas"

Hai adegas con problemas de conectividade. Que se está a facer para solucionalo?

Este ano houbo un incremento exponencial de adegas con boa conexión grazas á fibra óptica ou ao satélite Hispasat. Todas as tecnoloxías que están vindo facilitan que se avanzara. Solucións existen. Máis alá de situacións puntuais, o 90% das adegas teñen agora a posibilidade dunha conexión alta.

Hai algunha materia pendente neste eido?

Temos que mellorar a conexión do propio consello coas adegas e os viticultores. Estamos traballando nun programa novo da D.O. Temos planificado o que queremos e estamos na busca de financiación. Cando pasen as eleccións seguiremos petando nas portas que correspondan, porque a Administración é coñecedora destes problemas.

Esa mellora é o gran obxectivo para este ano?

Si, é fundamental. Traería moitas melloras para os adegueiros, que poderían facer os trámites a través de internet e recibir unha mellor comunicación, que hoxe en día limítase a unha carta por correo. Se o conseguimos, que temos que conseguilo, habería un cambio exponencial.

Hai algún outro proxecto en desenvolvemento?

Estamos traballando para que nun ou dous anos teñamos na Ribeira Sacra unha rede de estacións meteorolóxicas cun programa para que os viticultores poidan prever calquera tipo de incidencia.

Como evolucionan os rosados na Ribeira Sacra?

Por desgraza é un tipo de viño que non está evolucionando como se prevía. Son semellantes aos brancos, polo feito de que se consumen en frío, pero están estancados e non parece unha saída comercial demasiado interesante.

Onde vende máis Ribeira Sacra na actualidade?

Galicia é o gran mercado e onde vende o 90% da D.O. Imos facer un estudio para dirixir as accións e coñecer a potencialidade dos mercados. En España, as grandes cidades, Madrid e Barcelona, e a zona norte serían o grande obxectivo das nosas campañas. A nivel internacional, os grandes consumidores dos nosos viños e onde vemos maior potencial de crecemento son principalmente Inglaterra, os países nórdicos, Países Baixos e Bélxica.