David Vázquez: "Quería unha historia positiva, xa estaba canso de contar desgrazas"

Malia non ter sido presentado aínda por mor da pandemia, El último de Arganeo xa ten un recoñecemento. Foi finalista do festival Etnovideográfica, organizado polo museo etnográfico de Castela e León. O chantadés David Vázquez pensa que o seu novo traballo é un raio de esperanza para un rural que en moitos lugares perdeu a confianza. A popularidade de Edilberto Rodríguez polo momento xa garante un gran seguimento.

Como coñeceu a historia de Edilberto Rodríguez?

Cando presentei o documental O Moredo, sobre o Entroido Ribeirao de Chantada, faláronme de Edilberto porque recuperara o Entroido de Pombriego, en León. Contactei con el e dende entón case podemos dicir que somos amigos. Falamos practicamente todas as semanas e fomos presentar xuntos a súa historia aos festivais de cine.

Voulle pedir que me faga unha sinopse de El último de Arganeo.

Edilberto Rodríguez é un rapaz de 24 anos que traballa coma pastor. Estudaba Enxeñería Forestal en Ponferrada, pero non se atopaba, así que decidiu voltar á casa, a Pombriego. De neno pasou moito tempo cos seus avós, que lle inculcaron amor pola gandería. Arganeo é unha zona onde había uns currais e na primavera e no verán a xente subía alí para adicarse ao pastoreo e facer a súa vida. Iso é o que está recuperando el. Sobe alí co gando e desenvolve a súa vida. É o único que o fai actualmente.

Podemos dicir que é unha historia que ten moralexa.

Máis ben un significado potente e, sobre todo, optimista. Quería unha historia positiva, porque a verdade é que estaba canso de contar desgrazas, coma guerras ou asolagados. El último de Arganeo é unha mirada de positivismo cara ao rural. Para min, este rapaz de 24 anos é un exemplo a seguir.

E como foi a experiencia de ir alí gravar?

Só o feito de quedar alí a durmir nunha cama de fentos é tremendo, espectacular. Non é doado chegar. Hai que ir cun todoterreo e camiñar despois un bo anaco para desprazarse ata a zona onde están os currais, que é onde queda a xente. El alí ten unha casa, coa súa lareira.

É unha obra que, sen ter sido presentada, xa foi recoñecida.

Eu tiña moita fe nela, porque xa digo que Edilberto Rodríguez ten unha historia moi potente. É coma se fora un señor de 80 anos, pero ten 24. Fala o dialecto cabreirés, canta, toca, baila... A banda sonora do documental é el mesmo. E, efectivamente, xa foi finalista no Etnovideográfica, o festival de cine do museo etnográfico de Castela e León. Isto non sería posible sen a colaboración de Lorena Gallardo, Humberto Novoa e Cristina Rodríguez nin o financiamento do Instituto Leonés de Cultura, da Deputación de León.

Di que a obra está aínda sen presentar de xeito oficial?

Xa fixemos unha preestrea en Chantada, no auditorio municipal. Queremos ensinalo e tomar contacto co público para ver como reacciona. A presentación ía ser en Pombriego, pero houbo que suspendela por culpa da pandemia do covid-19. Oficialmente está sen presentar.

Onde poden velas aqueles que estean interesados?

Teño pensado que participe este ano en festivais de cine. En plataformas coma Vimeo pode verse o tráiler. Teño que dicir que as pezas que subimos de Edilberto teñen un importante éxito e seguimento. Porque aínda que leve ese estilo de vida, non está illado. É un rapaz novo, co seu móbil e a súa vida. As cabras non as ten a carón da casa. Por iso conta con moitos seguidores nas redes sociales e cada novidade que imos publicando ten unha repercusión importante.

Que lle dixeron en Chantada sobre o seu novo documental?

Na casa ninguén vai dicir que non lle gusta. Edilberto estivo presente, o cal foi un plus. As sensacións foron moi boas. Agora ‘El último de Arganeo’ está preseleccionado no festival de Espiello, en Huesca. Funcionará ben porque é unha historia bonita que tamén serve de homenaxe aos avós de Edilberto, polos que sente un grande amor. Son unha inspiración para el.

Como lle está a afectar ao sector audiovisual a pandemia?

Coma todo, a trancas e barrancas. Eu non me podo queixar, porque o 2021, un ano no que non tiña depositadas grandes esperanzas, supuxo para min moitos proxectos interesantes.

Pode falarnos de algún?

Realmente non podo avanzar demasiado. Son dous documentais que teño en mente, que están aí. Polo momento estou moi centrado en ‘El último de Arganeo’.

Que me conta de A rosa incandescente, proxecto no que vostede está implicado?

É unha curta de ficción sobre a vida e obra de Rosalía de Castro gravada en Chantada, no Pazo de Sabadelle. A presentación será pronto, se todo vai ben.