David Rodríguez: "El cine me abrió un camino por el que tirar"

Con 20 años David Rodríguez ya fue coprotagonista en dos películas Live is life, de Dani de la Torre, y As Neves, de Sonia Méndez.

¿Cómo empezó todo esto?

El equipo de 'Live is life' hizo castings en varios institutos y yo me presenté en el Río Cabe con un amigo, un poco por probar. Me volvieron a llamar y empecé a pasar pruebas, fui a Madrid para una última selección y me cogieron.

¿Cómo fue la experiencia?

Fue brutal porque yo no tenía ni idea del mundo del cine, me gustaba ver películas de vez en cuando, pero nada más. Fue impactante ver todo por dentro, me quedé enganchado. Tenía 16 años y estaba alucinado pero también lo disfruté mucho.

Después llegó 'As Neves'.

Me quedé con ganas de volver probar y un día mi madre encontró un casting en Lugo para una película. Me apunté y pasó otra vez lo mismo: fui pasando pruebas y me cogieron. Estuvimos en A Fonsagrada durante el rodaje y la gente nos acogió muy bien.

No se planteaba ser actor, pero ahora sí.

Nunca me lo había planteado. En realidad, los estudios nunca me motivaron y en el instituto no encontraba algo que me llenase. Eso ha cambiado, actuar me gusta, me motiva, así que el próximo curso empezaré a estudiar Interpretación en Santiago. Estoy realmente emocionado de encontrar un camino por el que tirar.

No pensaba ser actor, pero sí futbolista.

Creo que todos los niños quieren ser futbolistas en algún momento de su vida, pero para mi el fútbol es una verdadera pasión. Juego en el CD Brollón, primero con los juveniles, ahora ya con los mayores, y siempre que pueda jugaré al fútbol, pero profesionalmente no pinta que me vaya a dedicar al fútbol. Creo que el futuro pasa por la interpretación y voy a poner todo de mi parte.

¿Cómo lo llevan en su casa?

Mis padres también están un poco impresionados. Al fin y al cabo soy un afortunado, he participado en dos películas y este verano estoy en otro proyecto del que no puedo contar mucho. Hay gente que lleva años estudiando para conseguir papeles que yo hice sin dedicarme a esto. Por eso creo que soy un afortunado y que no puedo desaprovechar esta oportunidad que me trae la vida, que tengo que estudiar y prepararme al máximo.

Con las dos películas ya tuvo la oportunidad de ir al Festival de Málaga.

Otra gran experiencia más. Ir allí, estar con gente del sector, ver el estreno de las películas en las que participas... al final las fotos son lo de menos, lo que vives allí es lo realmente importante.

Y para un estudiante 'regular' sin formación previa, ¿cómo es el proceso de aprenderse un guión?

Tanto en 'Life is life' como en 'As Neves' tuvimos mucha preparación y mucha ayuda para asimilar nuestros papeles. Hubo muchas jornadas de ensayo y muchas personas que nos arroparon.