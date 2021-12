O PASADO DÍA 13 Miguel Martínez Díaz (Monforte, 1967) tomou posesión de forma oficial do cargo de inspector do corpo da Policía Local do concello onde naceu. Foi tras superar un concurso-oposición convocado polo Concello tras 32 anos de carreira profesional.

Cantos anos leva na Policía Local? Pensaba chegar ata o cargo de inspector?

Nos cadros de persoal de dimensións como o de Monforte os movementos que se producen en postos de mando son poucos e distantes no tempo, polo que durante moitos anos non me plantexei nada a este respecto xa que tiña por diante outros compañeiros con máis antigüidade e os postos de mando estaban cubertos, a parte de que a lei permite distintas formas de acceso ás vacantes, incluíndo o concurso entre profesionais doutras plantillas. As posibilidades no meu caso viñeron dadas por cambios normativos a nivel galego que supuxeron a creación nas policías locais da situación de segunda actividade por idade, á que accedeu o anterior inspector no ano 2016, pasando nese momento a facer a súa substitución de forma accidental. Logo, no ano 2017, ascendín a oficial, que é o posto inmediato inferior a inspector, e pasei a exercer xa a xefatura en comisión de servizos, sendo neste momento cando empecei a ver posible o acceso o posto de inspector.

Cales serán as súas funcións a partir de agora?

Ao xefe da Policía Local correspóndelle ostentar o mando inmediato do persoal, sempre baixo a superior autoridade do alcalde ou concelleiro en quen delegue, transformar en ordes concretas as directrices recibidas destas autoridades e dar cumplimento a calquera orde ou requirimento que reciba dos órganos de goberno municipais e da autoridade xudicial. Tamén lle corresponde dirixir, coordinar e supervisar os servizos operativos do corpo, así como a actividade administrativa relacionada directamente coas funcións policiais.

Que obxectivos ten? Que lle gustaría mellorar?

Os obxectivos son varios. Un deles, que considero prioritario, é conformar un cadro de persoal cun número de integrantes axeitado ás necesidades do servizo e estructurado con xefatura estable e mandos intermedios que na actualidade non hai. Neste senso, o meu nomeamento xa é un paso no camiño de acadalo, ao igual que o foron as diversas convocatorias de provisión de postos dos últimos anos para repoñer todas as baixas que se produciron, das cales aínda resta a incorporación definitiva dos tres novos policías que superaron o último proceso selectivo que se convocou, e que se producirá no mes de febreiro do ano que vén ao rematar o seu período formativo. Tamén vexo moi importante e necesaria a modernización nos medios técnicos e uso de novas tecnoloxías para o traballo diario. Neste senso xa se vén traballando desde tempo atrás e neste último ano incorporamos un programa informático de xestión policial e un sistema de PDA para denuncias de tráfico e consultas de datos de infractores.

A densidade de circulación só é elevada en momentos puntuais, como na saída e entrada nos colexios

Algún outro novo obxectivo?

Hai una ampla lista, como acadar unha maior incidencia no control do tráfico por ser esta a principal competencia das policías locais e tamén sobre o ocio e das actividades nocturnas pola repercusión que estas teñen sobre o descanso e a seguridade dos veciños. Nos últimos anos a menor disposición de persoal, sobre todo polas xubilacións anticipadas a raíz do decreto estatal do 2019, xunto coa necesaria atención doutros servizos que nos requiren os cidadáns, fixo que esa actividade estea sendo menor da que considero necesaria, sobre todo no que respecta ao tráfico. En canto ás melloras e cambios, a día de hoxe os medios existentes estánse aproveitando na súa totalidade para prestar servizo na rúa. Dicir que en liña coa modernización e uso de novas tecnoloxías no noso traballo, que antes citei como un dos obxectivos que considero importantes, hai que mencionar a instalación de cámaras de vixilancia do tráfico que actualmente se está levando a cabo na zona peonil e que vai garantir que realmente os usuarios destas zonas sexan os peóns, non os coches.

Hai queixas pola elevada densidade de tráfico en Monforte, sobre todo polas mañás. É motivo para preocuparse polos recorrentes atropelos de peóns?

A densidade do tráfico na nosa cidade considero que, salvo en datas destacadas como a primeira quincena de agosto e certos festivos, é elevada únicamente en momentos puntuais do día e en determinadas rúas ou tramos destas. Principalmente ten que ver cos horarios de entrada e saída dos colexios, e non creo que sexa unha causa, polo menos principal, dos accidentes que se producen relativa, sobre todo, a atropelos.

Preocúpanlle os episodios de pelexas nocturnas das fins de semana na Rúa Duquesa de Alba?

Como dixen antes, mellorar a atención do tráfico e a seguridade e orde pública constitúen un obxectivo para min e por suposto que son motivo de preocupación tanto as pelexas como os demais problemas derivados do ocio e actividades nocturnas. Nesta última materia prestamos servizo de vixilancia en xeral, ademais de controlar o cumprimento dos horarios de peche dos establecementos e de que a súa actividade se exerza conforme ao tipo de licenza ou autorización administrativa que posúan. Traballamos tamén xunto ás forzas e corpos de seguridade do Estado, neste caso a Policía Nacional, con quen temos un elevado nivel de coordinación, colaboración e actuacións conxuntas para garantir a seguridade dos veciño.