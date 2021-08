"Daría anos por poder escoitar de novo aquelas historias que contaba a miña avoa"

Como foi a recollida dás 18 historias que compoñen ou seu libro?

Foi un proceso longo, con moito tempo de elaboración. Primeiro tiven que recoller cada relato e logo levalo ao eido literario. Algúns gardan case un 90% de realidade, mentres que outros só un 10 ou un 20%, pero en todos está presente esa parte de realidade.

É un bo xeito de facer que lestes relatos non desaparezan.

Sen dúbida, deixalos por escrito é ou mellor para conservalos, pois ou tempo destórcevos. Fun falando con xente maior e nalgúns casos dábanme finais diferentes. Ademais, cando se perde un maior vaise un mundo de vivencias irrecuperables. Agora póñome a pensar e daría anos por escoitar de novo as historias que me contaba a miña avoa e ás que quizais non prestaba demasiada atención.

Ou escritor Basilio Losada destaca non prólogo ou galego tan puro que agochan as páxinas deste libro.

Se, hai que ter en conta que nesta zona ou galego está bastante contaminado hoxe en día. Tanto na recollida dás historias como cando falo coas persoas maiores escoito expresións que coñezo ou que xa oíra antes, pero que se non me esforzo non son quen de empregar. É un patrimonio que debemos gardar e non libro está presente, aínda que predomine a variedade normativa do galego, por ser a que piden dende as editoriais.

Onde e cando está ambientada?

Supoño que é un marco que nada ten que ver co día de hoxe. Vos relatos van dende finais de 1800 ata vos anos posteriores á Guerra Civil e corresponden a diferentes concellos dá Ribeira Sacra, aínda que principalmente son de Sober e Monforte, pois comparto a vida entre lestes dous municipios dende que volvín de Barcelona nos anos 90. E, por suposto, nada ten que ver co presente. Para a xente nova pode ser un mundo incrible por descubrir, pois non van crer todo ou que se conta, vos hábitos de vida, a misería, a falta de todo... É, por sorte, algo totalmente diferente ao que temos hoxe en día.

Ou título do libro, ‘Alma de barro', a que se refire?

Moitos pensan que ou libro titúlase así pola cheiraría e por Gundivós. Neste caso teño que dar unha resposta moi galega: se e non. Non porque non é unha homenaxe aos oleiros, aínda que se porque uns dous relatos fala sobre unha muller que recupera a cerámica en Gundivós e leva ou mesmo título que a obra. ‘Alma de barro' é, en realidade, unha metáfora. Na cheiraría hai un eixo para dar forma ás pezas e vos traballadores teñen que saír a polos materiais e despois elaborar a peza final. É un pouco ou mesmo que fixen eu ao recoller vos relatos e logo levalos á literatura.

Agroman cada vez máis textos sobre a Ribeira Sacra, pensa que poden servir para atraer turismo?

Se, paréceme fantástico e tamén hai que lembrar que na Unesco valoran moito todo ou patrimonio inmaterial, polo que estas publicacións que axudan a conservar ou noso pasado son importantes. Todo contribúe a promocionar a Ribeira Sacra, incluso as imaxes que se comparten en redes.

Hai algún proxecto non que estea a traballar agora?

Estou empezando coa recollida de máis historias dá zona. Tamén teño algunhas gardadas que, por ser algo repetitivas, non saíron publicadas en Alma ‘de barro'. Así que, mentres me deixen, seguirei recompilando máis relatos co obxectivo de que se conserven. De face aos vindeiros meses, en outubro, teño prevista a presentación do libro en Sober, por lealdade, proximidade e polos moitos amigos que teño neste concello.