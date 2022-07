El daño a la fauna en O Courel por el incendio, de "dimensiones bíblicas"

El macroincendio de O Courel que arrasó cerca de 12.000 hectáreas de terreno arbolado y monte bajo ha tenido una incidencia brutal, según los especialistas en Biología, sobre la fauna. Se habla de millones de animales que perecieron por las llamas, el humo o las grandes temperaturas alcanzadas en el territorio afectado. Hay un gran abanico de afectados, desde insectos, con las abejas como principales protagonistas; pasando por reptiles y pequeños mamíferos, todos aquellos que no pudieron zafarse del infierno que estuvo activo cerca de dos semanas en la sierra courelá.

El biólogo monfortino Guillermo Díaz Aira, responsable de la Coureleando, una empresa dedicada a mostrar a los visitantes la riqueza medioambiental del geoparque mundial Montañas do Courel, señaló que "el desastre es mayúsculo, bíblico, si podemos utilizar tal término".

Los grandes. Y es que habla de que los grandes mamíferos, como lobos, jabalíes y corzos "fueron capaces de escapar y refugiarse en zonas donde las llamas no entraban, como en el interior de las devesas y los soutos, pero los pequeños, tales como ginetas, zorros, martas, garduñas y roedores, que cuando padecen una situación como la vivida se refugian en sus madrigueras quedaron abrasados en ellas".

También cree que el oso pardo, que comenzaba a llegar de una forma tímida pero prolongada a O Courel desde hace pocos años regresará a su reservorio de Os Ancares y Asturias al no disponer de alimento en la sierra calcinada.

Más especies. Por lo que respecta la gran diversidad de reptiles, Díaz Aira manifestó que no quedó uno en las zonas quemadas. "Podemos señalar, sin temor a equivocarnos, de millones y millones de animales de todas las especies muertos, pues hay que incluir a la gran cantidad de insectos que habitan O Courel, desde mariposas a arañas pasando por avispas, abejorros y abejas, todos grandes polinizadores que ahora han desaparecido del entorno, otro gran problema añadido", destacó.

Caso aparte para Guillermo Díaz son las abejas. En O Courel había cientos de colmenas. Muchas de ellas se quemaron, pero el principal problema fue la alta mortandad de este insecto debido al humo, su gran enemigo. Las pocas abejas que han quedado vivas están dentro de un territorio donde no tendrán capacidad de alimentarse. "El desastre ecológico, insisto, es brutal, algo nunca conocido en esta zona".

La flora. Por lo que respecta a la flora, Guillermo Díaz se ha mostrado convencido de que en otoño rebrotarán helechos, uces y carqueixas, plantas que teñirán de color buena parte de la sierra. En cuanto a las reservas de orquídeas silvestres (ha catalogado decenas de ellas), indicó que algunas zonas se han visto afectadas, pero no todas, algo de lo que se ha alegrado. No obstante, no dudó en decir que se tardarán "cientos de años en recuperar toda la biodeiveridad perdida en solo dos semanas".

Díaz Aira dijo, también, que la última palabra sobre las plantaciones a realizar en O Courel la tienen las comunidades de montes del municipio. Suya es la decisión de plantar frondosas o seguir con los pinos. A mayores, este biólogo conocedor del territorio courelá, manifestó que existen zonas en las que no es posible plantar, por ejemplo, ni robles ni castaños.

El infierno. Tanto Guillermo Díaz como muchos otros vecinos de O Courel indicaron que nunca habían visto un incendio que fuese tan activo y rápido y que se propagase tanto en el tiempo.

Muchos creen que tuvo que influir las podas de árboles realizadas en diferentes lugares, como desde Seceda a Lousadela, o en el entorno de Mercurín o en el souto de Vilar, donde se dejaron los pinos y el conjunto de la biomasa cortada en el suelo, sin tirar.

Esta situación propició que una vez originando el incendio las llamas corriesen como la pólvora a ras de suelo.

Expertos de la Xunta ya evalúan las consecuencias

Hace dos días que la Xunta desplazó a las zonas afectadas por el incendio en O Courel a un equipo del Centro de Investigación Forestal de Lourizán para evaluar la afición en el suelo y poder tomar las medidas a corto y medio plazo necesarias para recuperar el potencial forestal del entorno. Los expertos están haciendo visia las aldeas y barren las zonas quequemadas para determinar aquellos puntos en los que es mejor intgervenir cuanto antes.



Llamamiento



La alcaldesa, Lola Castro, estuvo este viernes con los técnicos que están sobre el terreno analizando dónde hay mayor peligro de riadas por la lluvia y actuar lo más rápido posible para prevenir escorrentías indeseable al río Lor y sus afluentes. La regidora hizo un llamamiento a todas aquellas personas "que queren axudar para que deixen traballar aos técnicos".