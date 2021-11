Monforte vibra con el preestreno de la nueva película de Dani de la Torre

Dani de la Torre eligió su Monforte natal para el preestreno de Live is life, su nueva película que llegará a las salas de cine en 2022. El cineasta aprovechó la ocasión para ensalzar la Ribeira Sacra, donde se rodó la cinta, y recordar a su madre fallecida, un gesto que valió la ruidosa ovación del público acomodado en las butacas de los multicines Hollywood, a los que el director acudió tantas veces durante su infancia y adolescencia.

Fue una noche emotiva, plagada de recuerdos y vivencias. A Dani de la Torre no le faltó la compañía de sus seres más queridos. Entre ellos se encontraba su abuela, de 94 años, una de las privilegiadas que ya sabe qué se va encontrar quien vaya el año que viene al cine para conocer las aventuras de los cuatro niños protagonistas que cada verano se reúnen en el rural.

De eso trata Live is life, una película para todos los públicos que honra la Ribeira Sacra y sus paisajes. "Vai adicada a todos vós, que facedes posible que esta comarca sexa fermosa e que cada vez que traio a alguén marche abraiado", indicó Dani de la Torre antes de la proyección.

Al preestreno acudieron dos de los niños que protagonizan la película, el monfortino David Rodríguez y Javier Casellas

Live is life se rodó en diversos puntos de Monforte, Sober, O Saviñao, Pantón, Quiroga, O Courel y la provincia de Ourense. Conoce bien esta tierra el monfortino David Rodríguez, uno de los actores con un papel protagonista, que no faltó al preestreno.

El joven se sentó junto a Dani de la Torre y su compañero de reparto Javier Casellas, de Gondomar. Disfrutaron de la historia desde tres butacas de la parte central del cine. "Estoy encantado de estar en mi tierra viendo la película al lado de mis abuelos, mi bisabuela, mis padres y mis amigos", indicó el actor durante su intervención previa a la proyección. Para su compañero Javier, salir en la película es "un sueño cumplido".

PROFETA EN SU TIERRA. Dani de la Torre ya había elegido Monforte para el preestreno de La sombra de la ley, película de 2018 rodada en parte en la ciudad del río Cabe y que fue un éxito. Entonces su madre pudo acudir a la cita. Esta fue una de las grandes ausencias, aunque su recuerdo permaneció.

"Lembro cando me levou ao Teatro Lemos a ver ET. Pasamos deso a ver xuntos La sombra de la ley. Por iso quero adicarlle a ela Live is life", relató Dani de la Torre. Cinéfilo antes que cineasta, recuerda muy bien sus aventuras por Monforte para disfrutar de las películas más emblemáticas de su juventud.

De la Torre recordó sus inicios como cinéfilo en el Teatro Lemos o recorriendo las calles de Monforte en bici para ir a los videoclubs

El desaparecido Teatro Lemos (se encontraba en la Rúa Roberto Baamonde) dio paso a los multicines Hollywood, a los que tantas veces recurrió el director de Live is life. "Sempre que podía ía, tanto cando voltaba as fins de semana de Santiago como cando vivía aquí e podía ir tamén de luns a venres", cuenta De la Torre, quien afirma que es "unha marabilla" que las salas aguanten la tiranía del paso del tiempo, que suele ser para ellas sinónimo de cierre definitivo.

"Non se debe perder o ir ao cine porque aporta cousas que non che dá unha pantalla na casa, é terapéutico", dice el cineasta, quien también tuvo que recorrer las calles de Monforte buscando películas mucho antes de ser el director de Live is life o La sombra de la ley. En bicicleta llegaba a unos espacios que hoy casi son considerados reliquias, los videoclubs.

"En Monforte había moitísimos. Lembro os que estaban na Estación, na Rúa Comercio ou nos Chaos. Encantábame ir na bici e se nun non tiñan a peli que quería ver ía buscala a outros", rememora, nostálgico, aquel cinéfilo que ahora entra en los multicines Hollywood convertido en un director de referencia del cine español.

"Visualmente dá moitas opcións"

Cada vez son más las películas o series que se ruedan en la Ribeira Sacra y Dani de la Torre tiene claro el porqué. "Visualmente dá moitas opcións, por iso vai ser moi recurrente que se fagan rodaxes por estas terras", declaró el cineasta. Live is life es una más de las numerosas creaciones audiovisuales que apuestan por la comarca como escenario para sus historias. "É unha paraxe única que, ademais, foi pouco explotada, pois ata o de agora non estaba demasiado vista no mundo audiovisual", valora Dani de la Torre.



Asistentes. El preestreno de Live is life contó con la presencia del presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte, José Tomé, quien acudió con su equipo de gobierno municipal y de la diputada provincial de turismo, Pilar García Porto. La Diputación colaboró con el rodaje y la producción de Live is life con 100.000 euros. Además, numerosas autoridades políticas locales y comarcales cumplieron con la cita en los multicines Hollywood.