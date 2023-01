Una D.O. con nombre propio

El 19 de febrero, fecha en la que se renovará el consejo regulador de la denominación de origen (D.O.) Ribeira Sacra, podría ser la despedida definitiva de José Manuel Rodríguez, uno de aquellos llamados "sete tolos", que el experto en agricultura, biología y enología José Mouriño Cuba convenció para poner en marcha hace 30 años un proyecto para dignificar el vino que se producía a orillas de los ríos Sil y Miño. Rodríguez fue la cabeza visible de la D.O, hasta ahora.

La situación ha cambiado al no existir consenso en la denominación. Tal es así que por primera vez en la historia se irá a elecciones con dos listas para controlar el órgano rector. Está Independentes de Viticultores e Adegueiros, a cuyo frente se sitúa Pedro Rodríguez Pérez, representante de Adega Guímaro, como portavoz del grupo; y por otro lado una candidatura que encabezan Manuel Gómez Guntiñas, de la bodega Val de Quiroga, acompañado por el viticultor Luis Morais.

¿Retirada?

Hay muchos que piensan que José Manuel Rodríguez está obligado a retirarse, pero no es el caso. Dependiendo del número de vocales que integren el consejo tras las elecciones y de sus sensibilidades podrían jubilar tras 30 años al presidente de la D.O. pero también que ocurriese lo contrario al producirse un acuerdo entre las dos listas para que José Manuel Rodríguez siguiese al frente de este marchamo de calidad. Él, al pesar de esas dos listas, asegura que podría seguir dirigiendo la denominación de origen si los vocales elegidos en las elecciones del 19 de febrero así lo deciden. Dice que ganas no le faltan a pesar de tantos años como responsable de la D.O. y de haber cumplido 66 años.

Su conocimiento del mundo del vino a nivel global es innegable a pesar de que algunos, al menos siete de los doce vocales que se mantienen en el cargo de forma interina hasta las próximas elecciones, lo hayan criticado duramente y pedido de forma reiterada su cese o al menos la convocatoria de una moción de censura para sacarlo del puesto.

Esta situación de lucha dentro de la D.O. desagrada profundamente a la Consellería de Medio Rural, que siempre ha buscado el consenso para transmitir una imagen de unidad y sosiego dentro de este y del resto de los sellos de calidad de la marca Galicia. No se descarta que la consellería intente acercar posturas entre las partes y que se llegue a un acuerdo conveniente para todos, con o sin José Manuel Rodríguez al frente.

Nacimiento

Hace 30 años se aprobó el reglamento Viños da Terra para los caldos de la Ribeira Sacra, pero el despegue definitivo y progresivo no se produjo hasta 1996. Fue cuando se aprobó el sello de calidad denominación de origen.

A lo largo de todo este tiempo, de estas tres décadas, quien siempre estuvo al frente como presidente del consejo regulador fue José Manuel Rodríguez, Con él, pero también gracias al apoyo de los miembros que integran el consejo regulador, de bodegueros y de viticultores, la denominación de origen se posicionó en el mercado gracias a políticas empresariales en las que la calidad siempre primó por encima de todo.

Triunfo

El éxito ha sido tal a lo largo de este tiempo que los caldos de Ribeira Sacra están presentes en decenas de países de todo el mundo, siendo el principal receptor Estados Unidos, pero sin quedarse atrás diferentes países de la Unión Europea.

José Manuel Rodríguez, convaleciente de un accidente al caer por las escaleras del Centro do Viño donde esta la sede de la D.O. y tener que ser trasladado al hospital comarcal al haber perdido la consciencia, indicó ayer, tras recuperarse del golpe, que su estadía al frente del consejo regulador, después de 30 años, no tiene por qué acabar debido a la presentación de dos candidaturas enfrentadas.