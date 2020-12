La D.O. diseña una campaña para que sus vinos lleguen a todos los hogares

La denominación de origen Ribeira Sacra ha diseñado una campaña para este mes y el de enero con el que pretende que los vinos que elaboran las 93 bodegas que hay en la comarca lleguen al mayor número posible de hogares durante estas Navidades. El presidente del consejo regulador, José Manuel Rodríguez, señaló que además de buscar un incremento del número de ventas, el plan tiene como fin que tanto los clientes fieles como los que se acerquen por primera vez a unos ribeira sacra den a conocer su visión sobre el territorio que aspira a ser Patrimonio de la Humanidad.

Y es que, explicó Rodríguez, todo el plan se basa en las nuevas tecnologías, de las que "tivemos que botar man cando nos chegou a pandemia". El presidente de Ribeira Sacra habló de grandes oportunidades de promoción de la D.O, a través de todas las redes sociales existentes. En ellas, aseguró, estarán presentes con promociones y concursos para animar a la gente a interactuar.

Después de un año tan difícil del que el sector del vino no se libró, desde la D.O. Ribeira Sacra quieren conseguir mejorar resultados con un importante esfuerzo promocional estas Navidades. Se busca que la gente brinde con un vino de Ribeira Sacra en las reuniones familiares de esta Navidad y dar "saída ao viño que este ano non se vendeu, principalmente polas restricións á restauración e á hostalería", comentó José Manuel Rodríguez.

En concreto, dijo que hubo una caída de ventas inferior al 30%, manteniendo el precio del producto, no como en otras denominaciones, que lo han reducido para sacar existencias.

Catas virtuales y un concurso de fotografía

Habrá catas virtuales impartidas por Mercedes González Rodríguez, que se desarrollarán por streamig (Zoom, Youtube, Facebook, Instagram) los días 10 y 17 de este mes a partir de las 19.00 horas. Se catarán 41 referencias de 20 bodegas. Previo a cada cata, se informará de cuáles son los vinos participantes para que las personas interesadas puedan adquirirlos en bodega, tiendas especializadas, supermercados o a través de internet.



Fotografía

El 15 se cierra un concurso de fotografía en el que se pide a los interesados que hagan un brindis con un ribeira sacra. Las instantáneas deben enviarse por Whatsapp al teléfono 647. 59. 57. 47 y deben incluir, como único requisito, una botella de un vino de la D.O. Ribeira Sacra y el acompañamiento preferido para ese vino.