Curuxo, la versatilidad de los vinos de autor

En poco más de un mes, Adega Curuxo (Santa Mariña, Monforte) sacará al mercado su segunda cosecha de vino. Serán 5.800 botellas de distintas elaboraciones en las que Óscar González ha puesto alma y esfuerzo.

Los viñedos de Adega Curuxo, están en las riberas de Vilachá (A Pobra do Brollón) y dispuestos en bancales. Son 13.000 metros cuadrados de terreno en los que conviven distintas variedades y que Óscar González trabaja a mano, de manera muy natural, ajustando la carga productiva de las cepas al máximo para optimizar la calidad, haciendo poda en verde y dejando que el sol, la lluvia y el paso de las estaciones hagan su trabajo. "Mi apuesta es por la intervención respetuosa en el viñedo", recalca. "El vino se hace en la parcela", añade.

En 2023 llegó al mercado la primera añada de los vinos de Adega Curuxo, que trabaja fuera de la denominación de origen. Fueron 3.400 botellas de las que quedan pocas y que se pueden encontrar en la propia bodega (que acoge visitas con cita previa) y en locales de restauración de Monforte.

Uno de esos vinos es el Curuxo joven. Se trata de un mencía al 65% que se completa con garnacha y que sorprende porque incluye matices poco habituales en la zona. Es un vino fácil de beber, rico y con un extra de calidad muy valorado en restauración. También hay un Curuxo barrica y un garnacha. Todos estos tintos llevan una etiqueta similar, con un logotipo que interpreta a una ‘coruxa’, en honor a la casa.

Pero, si le dan a elegir, Óscar González resalta otra de las referencias de la bodega. Se llama O Legado y es un plurivarietal que mezcla mencía, godello con raspón, sousón y garnacha. "Es un vino hecho como se hacía antes, como hicieron mis abuelos toda la vida, mezclando las uvas que tenían en la parcela. El resultado fue espectacular, tanto que nos quedan solo 180 botellas", explica el bodeguero. "Lo hicimos un poco como experimento pero visto el resultado queremos que marque el camino de nuestras elaboraciones de autor", resalta. En la etiqueta destaca una imagen de los abuelos de Óscar González.

La colección de tintos se completa con otro plurivarietal llamado Grilo, el nombre con el que se conoce a su familia. "Este 2024 sacaremos estas mismas referencias de tinto. A excepción del monovarietal de garnacha que no pudimos repetir este año porque se frustró parte de la cosecha", añade Óscar González.

La colección de Adega Curuxo incluye dos blancos que llevan el nombre de Margarita, un joven y un barrica. Óscar González se plantea aumentar la plantación de godello porque funcionan muy bien. Del joven le queda solo una botella, que guarda como oro en paño.

La imagen que los representa es una margarita, pero el diseño de 2024 se liberó de pétalos, ganó en elegancia y hace referencia a la tradición de deshojar la flor al son de "me quiere, no me quiere". Toda una declaración de intenciones, habrá que ver la respuesta del mercado porque ahí Óscar González también planea cambios. "Nuestro objetivo es abrir un poco más de mercado, mantenernos fieles a la restauración y llegar a más locales, habrá que ver si nos quieren o no nos quieren, tanto con los blancos como los tintos", bromea.

A medio plazo, la bodega aspira a producir, en total, entre 10.000 y 12.000 botellas, no más.

Enoturismo

Este ingeniero de minas tiene la esperanza de que el binomio enología y turismo le permita cambiar su ritmo de vida, bajarse de los aviones y de los viajes por trabajo y echar raíces en su tierra. Por eso hizo una apuesta fuerte y una mayor inversión para restaurar las propiedades de sus antepasados.

"Empezamos por la bodega y el pasado mes de junio también abrimos a los huéspedes Casa Grilo, un alojamiento ubicado a unos 800 metros de la bodega", apunta. Su objetivo ahora es restaurar la casa en la que está la bodega y convertirla en un wine hotel, un alojamiento de tres estrellas con siete habitaciones, restaurante y la propia bodega. El objetivo de Óscar González es que esté funcionando para el año 2027.