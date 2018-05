El Cume Tapas de Monforte echa a andar con 20 locales en su décima edición

La décima edición del tradicional Cume Tapas de Monforte contará con 20 establecimientos participantes que darán a probar sus bocados desde este sábado hasta el próximo 10 de junio. Como novedad, el certamen este año incluirá pinchos para los más pequeños, que también optarán a un premio especial.

Cada uno de los locales ofrecerá una tapa que servirá a un precio de 1,50 euros. Abadía San Simón, Adega do Carlos, Alola, Awa Monforte, Casablanca, Cervecería Mulligan"s, Chokolat, DaVinci, El Convento, El Jardín de las Delicias, MC, MON Come y Sueña, O Cruceiro, O Grelo, O Pincho, O Rabeno, O Viñedo, Parador de Turismo, Tapería Brancellao y el Centro do Viño son los protagonistas de un evento que, como cada año, terminará con la elección de las mejores tapas gracias a un jurado popular y otro profesional.

El presidente de la Asociación Provincial de Hostelería de Lugo, Cheché Real, confirmó que en esta nueva edición del Cume Tapas se incluyen cuatro premios especiales. Uno será para la tapa más creativa, otro para el pincho más tradicional, otro para la tapa especial maridaje con vino de la Ribeira Sacra y, por último, se concederá un premio a la mejor tapa infantil. Además, todos los que quieran podrán presentar el último día de concurso una tapa individual que será valorada por el jurado.

Entre las novedades, Cheché Real también destacó el "premio ao gremio", en el que los propios hosteleros deberán valorar la mejor tapa de sus compañeros.

Además, los clientes que completen el circuito de tapas de la décima edición de esta competición gastronómica podrán entrar en el sorteo de un viaje al Museo Jurásico de Asturias, situado entre las localidades de Colunga y Lastres, y de dos cofres-regalo a nivel nacional para dos personas. Los cupones para participar en el certamen pueden adquirirse desde hoy en los locales participantes.

Varios establecimientos hoteleros de Chantada, Monforte, Pantón, A Pobra do Brollón, O Saviñao y Sober colaborarán durante los días que dure el evento con tarifas especiales.

Este año, la madrina del evento será la periodista local Manola Porto, que se mostró "moi agradecida" por representar la cita. La comunicadora animó a los asistentes a "participar nun evento referente, e a proba son os dez anos da súa celebración".