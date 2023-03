"Cuando saco una novela estoy fatal, no duermo; quiero una muerte rápida"

Las novelas de Dolores Redondo tienen siete vidas como los gatos. Mutan en múltiples formatos de la mano de esta escritora perfeccionista, meticulosa, que mima hasta el mínimo detalle todo lo que concierne a sus criaturas. Inmersa en la vorágine de la promoción de Esperando al diluvio, hace hueco para acudir a la Ribeira Sacra por la audiodramatización de Todo esto te daré, disponible en Audible.

'Esperando el diluvio’ ha sido la novela más vendida en Navidades y va por los 200.000 ejemplares.

Desde que salió el 16 de noviembre hasta Navidades vendió 150.000 ejemplares. Mi editor me ha dicho: "Nena, la bola se ha salido del estadio", que es lo que dicen en Estados Unidos cuando alguien batea muy fuerte y se sale.

Redondo, en Santo Estevo. RCG

Desde su primera novela hasta ahora todas han sido éxitos.

Todas han sido éxitos, todas han sido número 1, de hecho Todo esto te daré es aún a día de hoy el premio Planeta más vendido de los últimos diez años. Y se acaba de reeditar de nuevo.

Cuando escribe una nueva novela siente pánico escénico de que quizá, esta vez, pueda ser un fracaso. Los días en los que va a salir la novela estoy fatal, quiero que salga ya y que sea una muerte rápida. Y el día antes de que se publique la novela nunca duermo, nunca, nunca. No puedo.

¿Todavía hoy?

Sí, claro. A ver, eso es respeto a mis lectores, y con el siguiente va a ser más. El nivel de exigencia debe ser más, en una carrera que es ascendente tiene que ir a más en cada libro. Y el último es una locura, imagínate.

Ahora que está en plena promoción de ‘Esperando al diluvio’ o de la ficción sonora de ‘Todo esto te daré’, ¿su cerebro está out para escribir?

Estoy escribiendo. No tengo tiempo real para escribir la novela, pero ya la empecé antes. Desde que terminas de escribir una hasta su publicación pasan unos meses, son semanas de veinte consultas al día, de correcciones, pero ya lo haces por WhatsApp.

La documentación me lleva ¡años!. Por ejemplo, ahora tengo tres novelas por delante. Mucho de lo que leo, incluso las pelis, es por las siguientes novelas. La creatividad estoy segura de que se puede entrenar"

En sus novelas hay una gran documentación. ¿Cuánto le lleva?

¡Años! Por ejemplo, ahora tengo tres novelas por delante. Es inevitable que aunque ahora estoy trabajando en una, esté buscando información de las siguientes. Si sé que en esa novela hay música ya estoy escuchando esa música. Por ponerte un ejemplo, que no lo es, si ocurriera en la II Guerra Mundial pues estaría leyendo un montón de libros sobre el tema. Mucho de lo que leo, e incluso las pelis que veo, es por las siguientes novelas. Hace poco di una charla sobre creatividad, y dije que esta se puede entrenar, estoy segura. No se trata de que vuelques todo lo que sabes en una novela, pero creo que el escritor tiene que saberlo.

‘Todo esto te daré’ ahora pasa a tener voz, cuando los lectores ya se la hemos puesto antes. Imaginamos a cada personaje. ¿Usted sido la voz de alguna adaptación?

No, el prólogo es mío y tiene mi voz, porque es una primera persona. Pero no soy una profesional de la narración en estudio; yo me dedico 100% a escribir.

Las audiodramatizaciones me recuerdan a las radionovelas que escuchaba mi abuela, como ‘Ama Rosa’. ¿Son el futuro?

Creo que estamos ante lo más parecido a las radionovelas. No sé si es el futuro, pero creo que es verdad que, en nuestra generación, como se perdieron los potajes también se perdieron las radionovelas. Evolucionamos muy rápido hacia lo audiovisual, nos cegamos de pantalla. Si conoces a un adolescente verás que están todo el día con los auriculares, escuchando música, pódcast, youtubers, influencers. Es a la gente que siguen.

¿Y usted?

Yo no duermo muy bien cuando viajo. Viajo mucho y cada noche en un hotel distinto, y a veces me desconcentra. Hace años ponía la televisión, y era peor; es contraproducente para intentar dormir. Mis hijos me dijeron: "¿Por qué no te escuchas un...?". Y yo pensaba: "Escuchar qué..", me sonaba todo muy casposo". Entonces empezaron a pasarme audios de influencers, de youtubers, de gente que habla de distintos temas, políticos, sociales... Y descubrí que te retrotae a cuando te contaban cuentos.

En la ficción sonora de ‘Todo esto te daré’ han desaparecido Lisa y Damián, y Samuel es huérfano. ¿Como escritora cómo lo lleva?

Evidentemente, en el libro está todo lo que tiene que estar, no sobra ningún personaje, pero en esta audiodramatización es verdad que no caben todos los personajes. Aquí no han desaparecido, Daniel se fusiona con Lucas, Esto es una adaptación de mi trabajo, y creo que lo han hecho desde el respeto al original.

Juan Luis [Méndez] es mi hermano. Nos queremos, nos cuidamos, estamos muy pendientes de las familias. Es un regalo"

¿Qué opina de la adaptación sonora de ‘Todo esto te daré’?

Estamos en la Ribeira Sacra [la entrevista se realizó en la bodega Vía Romana, en Chantada], están grabando este sonido, están llevándose este ambiente, han sido superrespetuosos. Han hecho un cásting como si fuese para la mejor película, hasta se ha compuesto una banda sonora con una cantautora gallega [Guadi Galego].

Con la adaptación hubo otro cambio: la bodega literaria La Heroica pasa a ser Vía Romana, en la que estaba inspirada. ¿Es un acto de justicia poética?

Es un regalo para mi irmanciño de Lugo [Juan Luis Méndez]. Ocurrió que vine dos veces anónimamente a visitar Vía Romana, en medio de un grupo de turistas. Quise que fuese esta. Ellos hasta la publicación de la novela no lo supieron, por los agradecimientos. A partir de ahí, se estableció una relación con Juan Luis que es preciosa, es mi hermano de Ribeira Sacra. Es por parte de los dos. Nos queremos mucho, nos cuidamos mucho, estamos muy pendientes de las familias. Son uno de esos regalos bonitos que te da la vida, y me parece un regalo bonito que todo el mundo sepa que Vía Romana es La Heroica.

Aquí en la Ribeira Sacra usted es muy querida, los lectores la reconocen por la calle. ¿Lo percibe?

Sí, me siento muy querida.

¿Qué le falta, que la nombren hija adoptiva, que le den una calle? ¿Le gustaría algún reconocimiento?

[Risas] No sé, hace poco en una entrevista me preguntaban a qué personaje vivo admiraba. Siempre digo que espero a que mueran, porque así me ahorro sorpresas: de pronto le ponen una calle, le ponen la placa, y resulta que se te cae el héroe. Yo soy feliz con el afecto que recibo.

El título de 'Todo esto te daré’ procede de una cita de Mateo 4.9-11 y en ‘Esperando al diluvio’ el protagonista se llama John Biblia.

A ver, he recibido educación cristiana, tengo esa cultura y es normal que termine apareciendo.

Sorprende el conocimiento de las citas de ‘La Biblia’. ¿Los títulos los escoge usted o son obra de la editorial?

No, no, los escojo yo. Siempre es lo primero que pongo de la novela, y no veas cómo me los lucho. Todo esto te daré tuvo dos títulos todo el tiempo, y tenía otro que no lo voy a decir porque me lo guardo, es muy bueno.

Son muy poéticos, si no saben que hay crímenes detrás, parecen una declaración de amor.

Tienen que ver con el hecho de que no quiero que las novelas se vean solo como novela negra. Todo esto te daré es una novela impresionante de amor, con una relación impresionante de amor más poderosa que la muerte, que va más allá. Es una historia de amistad, de saga familiar. En Esperando al diluvio ocurre lo mismo: es una historia de supervivencia, de muerte, de autoduelo, de qué ocurre cuando eres tú el que te vas a morir... Y lo sabes y tienes fecha de caducidad como un yogur.

Antes de escribir, cuando era pequeña, contaba historias a mis hermanos; soy la mayor"

Todas sus novelas son muy visuales, casi cinematográficas. El actor José Luis Gómez, que hizo una audiodramatización de ‘El Quijote’, dijo en una ocasión: "Hay libros para ser contados, no solo para ser leídos".

Creo que a mis novelas les sucede porque soy una narradora natural. Antes de escribir, cuando era pequeña, contaba historias, se las contaba a mis hermanos —yo soy la mayor—. Mi editorial siempre me dice que soy un animal narrativo, me encanta contar. Y luego, por otro lado, está la cultura audiovisual. En mi casa les ha encantado siempre el cine, siempre sonaba música en casa, pero desde que tengo uso de razón los fines de semana eran para ver películas. El cine es lo que más le ha gustado a mis padres, entonces es normal que alguien que siempre ha visto cine tenga una visión audiovisual de las cosas.

Todas sus obras tienen siete vidas. Nacen como novelas, y después se han convertido en películas, series, audiolibros... ¿Qué más?

También hicieron cómics: la Trilogía del Baztán se hizo entera, y también de El guardián invisible.

¿Hay algo que le gustaría y no tienen todavía sus obras?

¡Un musical!

Y ADEMÁS

Un lucense, entre las 11 voces de película

La ficción sonora de 'Todo esto te daré’, con guion de Anna Soler-Pont, cuenta con un elenco de once voces de lujo para dar vida a los principales protagonistas, entre los que figura un actor lucense.

Xosé Barato

El actor de Guitiriz ha sido el elegido para poner voz a Álvaro Muñiz de Dávila, víctima de un crimen y alrededor de cuya figura orbita la novela.

Carlos Blanco

El actor, monologuista y humorista es el encargado de poner voz al comisario Nogueira, protagonista indiscutible con Manuel Ortigosa (Víctor Duplá).

Elenco de lujo

El cásting se completó con Marta Larralde (Katarina), Xosé Esperante (Lucas), Xavier Estévez (Griñán), Santi Romay (Santiago), Ana Santos (Herminia), María Costas (Marquesa), Fede Pérez (Vicente) y Toño Cascais (Mario Ortuoño).

90.000

Audible es el un servicio de contenido digital en audio que ofrece más de 90.000 títulos en español. Entre ellos figuran Esperando al diluvio y La Trilogía del Baztán, de Redondo.