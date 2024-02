Cruceiro, un bar de toda la vida

El Cruceiro es uno de los bares de barrio más antiguos de Monforte. El local abrió sus puertas en el año 1931 y desde 2017 es Laura Álvarez la que lleva las riendas de este negocio. "Yo venía del sector de la peluquería, mis tíos se jubilaban y no me lo pensé dos veces. Estuve un par de meses con ellos para aprender lo básico y después a rodar poco a poco", explica. "El de la cerveza me enseñó a tirar cañas, el de los cafés a manejar bien la máquina y así hasta ahora con una pandemia por el medio", asegura.

El covid fue un golpe duro y en la reapertura hubo que ajustar horarios y servicios, pero el reto de Laura Álvarez fue, pese a los cambios, el de mantener la esencia de cafetería de barrio. Parece que ese aspecto sigue intacto porque a veces es difícil encontrar mesa en este local. "Por las mañanas trabajamos bien, tenemos clientes de toda la vida del barrio y también los que se acercan a hacer gestiones a los negocios de la zona o al Concello. Por las tardes tenemos una clientela fiel entre los padres que traen a sus hijos a las academias que hay en el Campo de San Antonio", comentan.

Los que entran en el Cruceiro pueden acompañar las consumiciones de las empanadillas. En la actualidad son su tapa de referencia y el relleno varía a diario. Las más codiciadas son las de atún y pollo, pero también las hay de espinacas con jamón e incluso propuestas dulces, de queso con membrillo o de dulce de manzana con queso.

Además de para un tentempié, el Cruceiro es una parada obligatoria para los jugadores de lotería, son punto de venta de Loterías y Apuestas del Estado (Lotería Nacional, Euromillones, Primitiva, Bonoloto, El Gordo, La Quiniela, Lotería de Navidad y El Niño) y también tienen el EuroDreams, el sorteo europeo que se estrenó el pasado mes de noviembre y que este año ya dejó premios en nuestro país.

El reto de Laura Álvarez es seguir adelante dando un buen servicio a sus clientes.

Datos de interés

Dirección: Rúa Ourense, 1 (Esquina Campo

de San Antonio). Monforte

Horario: De lunes a viernes, de 8.15 a 14.00 y de 15.30 a 21.00. Los sábados de 8.45 a 15.00.

Teléfono: 982.40.01.71

Redes sociales: @cafebarcruceiro