Críticas a lo 'Beatle' en Chantada

Los cuatro ediles que representan al PSOE en el pleno de la corporación de Chantada han imitado la icónica portada del disco de The Beatles Abbey Road para criticar un paso de peatones pintado recientemente y que cruza toda la Praza de Galicia en paralelo a las aceras.

Los socialistas, vestidos para la fotografía con colores similares a los de la ropa que lucía cada uno de los miembros de la histórica banda de Liverpool en la imagen, dicen que han querido dar "un toque de humor a unha obra á que non lle vemos xeito". Su portavoz, Raquel López, añade que no tiene "sentido" poner un paso de cebra "tan longo" en un lugar "por onde non pasan os coches".

Además, desde el PSOE local advierten de que uno de los extremos del paso de cebra, en la acera junto al juzgado, "non está á mesma altura do rebaixe da beirarrúa de en fronte, situada en diagonal". Raquel López subrayó igualmente la elevada diferencia entre el suelo y la acera alrededor del edificio sindical.

La obra ha llamado la atención entre los vecinos por la gran longitud del paso de cebra. Desde el Ayuntamiento aclararon que se hizo de acuerdo a informes técnicos que dieron el visto bueno. "Gañouse metro e medio de espazo e así quedan dous paseos na praza", explicó el alcalde, el popular Manuel Lorenzo Varela.

El regidor chantadés concluyó que el paso de peatones cumple una triple función. "Eliminamos barreiras arquitectónicas moi importantes, diferenciamos a zona de estacionamento dos vehículos do paso para os peóns e gañamos espazo para celebrar na praza eventos como as festas patronais ou a Feira do Viño", subrayó.

En referencia a la foto del PSOE, Varela quiso quitarle hierro. "Non sei se eles pedirían consello a algún técnico, como fixemos nós", apuntó el alcalde de Chantada.