Cristian Iglesias cumple 250 partidos

Si el Ucoga Seguros CB Chantada tuviese un salón de la fama, al estilo NBA, el nombre de Cristian Iglesias ya figuraría en él. El actual capitán del equipo ha alcanzado, con 30 años recién cumplidos, los 250 partidos disputados en Liga EBA, de los cuales en más de la mitad (149) ha lucido el rojo chantadés.

El último compromiso del Chantada en casa —triunfo local contra el Caja Rural de Zamora (106-78)— sirvió para rendirle un homenaje al jugador ourensano. El club le regaló una camiseta con su nombre y el número 250 en el dorsal, en referencia a sus encuentros afrontados en la cuarta categoría del baloncesto nacional, en la que también defendió las camisetas del Abo y el filial del Club Ourense Baloncesto (COB).

Desde la posición de cuatro o de cinco (ala-pívot o pívot), Iglesias ha entrado en la selecta lista de jugadores —en la que figuran auténticas leyendas del baloncesto local como Manu Sánchez, Alberto Gómez o Rubén Pernas, entre muchos otros— que más veces han vestido la camiseta del CB Chantada.

"Recuerdo muy bien el interés del entrenador, Alberto Fafián, por ficharme. Como el COB había deshecho su equipo de EBA, me decidí a aceptar la propuesta del Chantada. Me transmitieron entonces que aquí te tratan como a un hijo y la verdad es que en este tiempo no puedo poner ni un solo pero, no tengo malas palabras", asegura el jugador.

Cristian Iglesias ya contaba con cierto nombre en el baloncesto gallego cuando recibió la oferta del Chantada. Incluso participó en una cita histórica, el inolvidable quinto partido entre el COB y el Breogán por el ascenso a ACB de la temporada 2014-2015, con victoria ourensana. Él anotó un triple cerca del final del choque, que supuso para el COB un salto de categoría en la pista que luego no pudo certificarse en los despachos, por falta de dinero.

A Ourense no la dejaron ser ciudad de ACB y uno de los héroes de aquella jornada encontró su lugar en Chantada. No piensa en marcharse. "Si no estuviera a gusto no seguiría. Al principio pensaba que viajar tanto de Ourense a Chantada era un tostón, pero realmente son 25 minutos que hasta vienen bien para despejarse tras el trabajo", cuenta Cristian, quien suele desplazarse en coche junto al segundo entrenador del equipo, el citado exjugador Alberto Gómez.

En los entrenamientos y los partidos le espera un grupo que define como muy unido. El chantadés Carlos Noguerol (31 años) y el propio Cristian son los veteranos de un conjunto con una juventud casi insultante. "Hay tres jugadores nacidos en 2005 y dos en 2003, pero no se hace cuesta arriba. Son como hermanos pequeños y unos cachos de pan", destaca.

La intención de Cristian Iglesias es que su carrera le reserve aún más de 250 partidos en EBA y que, a ser posible, sean en su destino actual. "Si me quieren y no me echan, estoy encantado en Chantada. No te digo 250 partidos más, porque son diez temporadas, pero por qué no 100", concluye.