"As crías de Alma atoparán sen problemas un fogar, o seu caso foi moi mediático"

El teléfono móvil de Mario González no ha parado de sonar estos días. Él es el veterinario que atendió a Alma —la perra que murió el martes por la tarde debido a las graves heridas que le causó su propietario el pasado sábado— y uno de los protagonistas amables de la que probablemente sea la historia más escabrosa de todas las ocurridas este año en la Ribeira Sacra.

Mientras atiende a El Progreso lo llaman varias veces. En ocasiones son más medios de comunicación, interesándose por la historia. Otras, vecinos o clientes que preguntan por los seis cachorros de Alma. Sin embargo, las crías ya no están con él. La Xunta se ha hecho cargo de las cuatro hembras y los dos machos que trajo al mundo la perra fallecida y ya se encuentran con una familia de acogida.

"Non me preocupan as crías. Sei que estarán ben e non van ter problemas, porque o seu caso foi moi mediático. Si estou intranquilo polos cans abandonados que cheguen á miña clínica dentro dun mes. Deles non se falará tanto e tamén necesitarán un fogar", afirma el profesional.

Mario González añade que los seis cachorros no presentaban ninguna anomalía. "O seu estado de saúde era correcto. O tempo que pasaron aquí amosáronse moi activos", cuenta el veterinario.

Atrás queda ya el día en que Mario llevaba a cabo tranquilamente su jornada laboral cuando recibió la primera de las muchas llamadas que le tocaría atender estos días. Era de la Policía, que le avisó de que le enviarían una perra herida. Al poco rato volvieron a contactar con él para indicarle que el animal se encontraba muy mal y necesitaban que se desplazase hasta el lugar de los hechos.

"Seguimos a filosofía dun veterinario portugués que dicía que nos casos de urxencia o primeiro que hai que detectar é que é o que vai matar un animal en cinco minutos, logo en media hora e despois en dúas. A partir de aí, derívase a un hospital", explica el veterinario chantadés.

Así trabajó Mario González al poco de llegar junto a Alma, sedarla y ponerle un analgésico en medio de una cuneta. Poco después le acompañaron en busca de los cachorros, que se encontraban en un alpendre. "Non presentaban ningún síntoma de maltrato nin de desnutrición, pero a nai tiña os úmeros destrozados e tivemos que facerlle unha exploración xeral. Foi un caso duro", comenta.

Tras atenderla en su clínica de la Avenida de Lugo, Alma fue trasladada al hospital veterinario Rof Codina, donde perdió la vida. Su caso ha creado una gran conmoción no solo en Chantada, también en el resto de Galicia y España. Incluso se dio cuenta de él en otros países, por medio de unas 30 publicaciones.

Este miércoles, el interés de los vecinos continuaba. Como cada día, la clínica de Mario González recibió clientes acompañados de sus mascotas y pocos eludían el tema estrella, el que ha hecho que desde el sábado, como él mismo precisa, haya recibido "unhas 50 ou 60 chamadas diarias".

