El Craega no da marcha atrás y dejará el multiusos de Monforte

La marcha del Consejo Regulador de Agricultura Ecolóxica de Galicia (Craega) del multiusos de Monforte es inamovible. El primer plan del organismo es que la Diputación le ceda la Fina de Tor (las construcciones y el terreno) y, si eso no se materializa, la sede y la mayoría del personal se trasladará a Lugo. Solo quedaría en la ciudad del Cabe un pequeño comité técnico que se instalaría en el Centro de Formación e Experimentación Agroforestal que funciona a las afueras de la ciudad. Eso al menos es lo que se desprende del encuentro que mantuvieron en ese centro el conselleiro José González y el presidente del Craega, Francisco López Valladares, esta misma mañana.

El conselleiro acudió a visitar el complejo y conocer sus necesidades así como las últimas inversiones en el mismo. A esa reunión invitó al presidente del Craega y le ofreció el uso de las instalaciones porque "o Craega ten suficiente entidade para ter unhas instalacións dignas", valoró el conselleiro, que lamentó la negativa del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé Roca, a ceder el uso de la parcela de Tor. Precisamente, según comunicaron esta mañana durante el acto, el presidente provincial fue invitado al encuentro con el conselleiro, pero no acudió porque tenía una sesión y tampoco envió a nadie en su representación.

José González insistió en que el plan ideal es que el Craega se instale en Tor. "Nese caso aquí, no Centro de Formación e Experimentación tería un segundo espazo para facer investigacións e impartir formación. Estas instalacións serían un reforzo de Tor, e teríamos un Craega moi ven dimensionado", con una sede muy potente en Monforte.

El presidente del Craega valoró de manera positiva el ofrecimiento. "É unha boa oferta, anque no caso de Tor falamos de 200 hectáreas de terreo e tiñamos proxectos con firmas como Mieles Anta, Coren, Aceites Abril e Alibós para traballar nelas. Tamén queriamos facer un obrador para que os pequenos produtores poidesen envasar e elaborar os excedentes de colleita. Eses plans, se no ubicamos solo no Centro Agroforestal, sin Tor, non poderían acometerse de entrada", insistió.

Lo que está claro es que el Craega se irá del multiusos de Monforte. "Facemos as sesións plenarias entre os instrumentos da aula musical e non temos espazo para reunións oficiais, temos que contratar salas en hoteis", aclaró Valladares.