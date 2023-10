Cova do Xacio, un espazo representativo da Ribeira Sacra

Acaba de abrir as súas portas no centro de Monforte Cova do Xacio, que busca ser "un espazo representativo" da Ribeira Sacra, cos seus produtos gastronómicos estrela e obxectos de recordo. Tanto veciños como visitantes atoparán nesteestablecemento a esencia desta comarca.

O monfortino Cibrao Cabo, con experiencia no sector turístico, di que a xente "demandaba recordos e agasallos, non só quen nos visita, tamén os propios veciños". Iso levouno a apostar por este proxecto, que leva dúas semanas en marcha. No interior do local, no número 11 da Rúa Cardenal, hai unha ampla selección de recordos que foxen do souvenir máis típico.

Cataviños, sacacorchos, tapóns de baleiro, petacas, imáns, tazas e camisetas sorprenden polos seus deseños, que teñen a Ribeira Sacra e Monforte como protagonistas e foron creados en exclusiva para comercializarse en Cova do Xacio. Non faltan pezas de olería de Gundivós e Niñodaguia.

En canto aos produtos gourmet de alimentación, o catálogo é aínda máis amplo. Hai mel, aceite de Quiroga, marmeladas, bica de Luíntra, unha selección de viños, galletas de Taboada e conservas. Son de diferentes marcas, case todas da comarca, pero tamén algunha do resto de Galicia.

Dous públicos

Cova do Xacio agarda recibir tanto a veciños dos concellos da zona como turistas. Neste senso, Cibrao pensa que na Ribeira Sacra "hai un turismo de calidade, de pasar varios días e investir cartos. Ademais, os visitantes adoitan repetir e recomendar o destino a coñecidos". Para lembrarse da Ribeira Sacra, os produtos de Cova do Xacio serán o mellor aliado.

O proxecto leva en marcha dende o día 11 e, malia ser meses de menos movemento, gozou dunha boa acollida. Coa tempada de Nadal cada vez máis preto, Cibrao comeza a preparar orixinais cestas que elaborará mesmo de xeito individualizado cos mellores produtos da comarca. Máis adiante, avanza, Cova do Xacio contará tamén cunha páxina web.

Datos de interese

O establecemento está localizado no número 11 da Rúa Cardenal de Monforte. Cibrao atende aos seus clientes no teléfono 663.30.00.38 e a tenda abre de luns a venres de 10.00 a 14.00 e de 17.00 a 20.30 horas e os sábados de 10.00 a 14.00 horas. Está presente en Instagram, co usuario @covadoxacio.