Más de diez días después del inicio de la ola de incendios que ha arrasado unas 12.000 hectáreas en O Courel, el fuego –que la Consellería de Medio Rural todavía considera como activo– sigue en vías de estabilización.

Ahora, el gran temor que existe es que surjan más reproducciones del incendio, como la que tuvo en la tarde del domingo en la entrada de Folgoso y que volvió a amenazar la tranquilidad que la localidad había ido recobrando estos últimos días. Un grupo de vecinos, que luego contó con la ayuda de una brigada y una motobomba, se organizó para frenar las llamas.

La falta de precipitaciones, así como las altas temperaturas, que aún se mantienen, hacen que O Courel siga en alerta por si detectan humo o cualquier otro indicio de que el fuego se reaviva.

Además, en el entorno de la Campa da Lucenza y muy cerca de la Devesa da Rogueira, el humo que brota desde las turberas —humedales formados al depositarse material orgánico en descomposición— hizo sonar las alarmas.

El biólogo Guillermo Díaz asegura que es un fenómeno común en zonas como la región rusa de Siberia. Allí, dice, "poden botar meses ardendo, o lume vai carbonizando de forma subterránea e pode chegar a aflorar. Nese caso prodúcense grandes incendios".

Orlando Álvarez, fundador de la asociación ecologista SOS Courel, recuerda que en su infancia llegó a ver "pequenos montículos fumegando un mes despois de arder o monte", algo que relaciona con estas turberas.

Para frenar estos fuegos subterráneos, Díaz Aira cree que habría que regarlos. Por su parte, Orlando desconoce cuál es la solución más eficaz: "Tería que vir un especialista no asunto para determinar o mellor xeito de parar o lume, pero espero que non lle metan o buldócer pola importancia que teñen as turbeiras".

Y es que, independientemente de que el fuego pueda salir a la superficie o no, que estén ardiendo supone un gran daño al tratarse de ecosistemas "moi valiosos", ya que además de ser hábitat de fauna y flora muy diversas, retienen carbono y capturan agua.

TURISMO. Vecinos y visitantes aprovechan estos días para recorrer las zonas que han quedado calcinadas, pero también las que se salvaron, porque el municipio aún tiene mucho que ofrecer.

El mejor ejemplo es la Devesa da Rogueira, pero el Courel Alto tiene más lugares que merecen la pena, como el valle del río Pequeno. Allí, la aldea de Paderne, que cuenta con seis casas de turismo rural y que no se vio afectada por el incendio, se resiste a dar por perdida la temporada turística estival y el sábado acogerá un concierto de jazz del festival Courel Son, que regresa tras haber cancelado tres fechas por el incendio.

AYUDAS. La alcaldesa de O Courel, Lola Castro, dijo el domingo que el consistorio va a "liderar" la recuperación de las zonas afectadas y las solicitudes de subvenciones. Además, avanzó que pedirán personal técnico a la Xunta "para facilitar o trámite das axudas".

El objetivo, señaló la regidora local, es "ir da man dos veciños en todo momento e que poidan solicitar o maior número de axudas con todas as facilidades".

Balance de la situación de los incendios en Galicia

Los grandes incendios forestales que azotan Galicia desde hace diez días permanecen activos, pero la buena evolución en uno de ellos, en Carballeda de Valdeorras (Ourense), ha permitido darlo por estabilizado en las últimas horas, según el último informe de la Consellería de Medio Rural. Entre ellos acumulan unas 30.000 hectáreas calcinadas.

Así, la principal novedad de la que informa Medio Rural es el del fuego registrado en la parroquia de Riodolas, en Carballeda de Valdeorras, que se dio por estabilizado a las 20,33 horas de este domingo.

Este incendio, que tiene desactivada la situación 2 –de riesgo para viviendas–, afecta al parque natural de Serra da Enciña da Lastra y acumula 10.500 hectáreas calcinadas.

Por su parte, permanecen activos los fuegos de Pradoalbar, en Vilariño de Conso, que afecta al parque natural de O Invernadoiro y ha quemado 6.500 hectáreas.

Equipo de disponibilidad de #Brif Laza activados y en base.

El turno presencial sigue actuando en incendio del Parque Natural Do Invernadoiro, Pradoalbar #IFPradoalbarVilariño pic.twitter.com/Ulb76t3jT8 — Diario de un Bombero (@BrifLaza) July 24, 2022

En la provincia de Lugo, siguen también activos el incendio que se inició en Vilamor, en Folgoso do Courel, y Saa, en A Pobra do Brollón, que se unieron en un único fuego que ya arrasa 10.000 hectáreas. También en Folgoso do Courel, sigue activo un fuego que afecta a 1.100 hectáreas y que se declaró en Seceda.

Permanecen controlados los incendios de Quiroga –en Nocedo, con 15 hectáreas afectadas, y en Outeiro, con 250 hectáreas quemadas–; y en Oímbra (Ourense), originado en Rabal –después de entrar desde Portugal–, con 2.100 hectáreas calcinadas.

EXTINGUIDOS. En las últimas horas quedaron extinguidos varios incendios forestales de menor embergadura. Concretamente, en la provincia de Lugo quedó extinguido a las 23,37 horas el fuego forestal que afectó a Palas de Rei y que se declaró en Ramil, tras calcinar 375 hectáreas. En Cereixedo, en el municipio de Cervantes, quedó extinguido el fuego a las 22,30 horas –tras calcinar 65 hectáreas–; mientras que en Antas de Ulla se dio por extinguido el incendio registrado en Santa Mariña do Castro de Amarante a las 20,47 horas, tras quemar 54,1 hectáreas.

En la provincia de Ourense, el incendio de Oímbra originado en la parroquia de San Cibrao quedó exintiguido a las 21,37 horas a las 21,37 horas tras calcinar 370 hetáreas. Este fue entró de Portugal.

En todos los incendios forestales permanecen desplegados medios áreos y terrestres –técnicos, agentes, brigatistas–, así como la Unidad de Emergencias Militar (UME) en aquellos de mayor magnitud.