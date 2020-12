Los vecinos de O Courel muestran su rechazo al nuevo plan de transporte escolar

Los vecinos de O Courel se concentraron este miércoles para protestar contra la propuesta de contratación de rutas escolares para centros públicos publicada por la Consellería de Educación de cara al próximo curso. El nuevo plan de transporte supondría un vuelco en el sistema actual vigente en este municipio. La comunidad educativa considera que la propuesta no se adapta a las particulares condiciones que presenta O Courel.

La empresa o unión temporal de empresas que resulte adjudicataria del lote 27, en el que se enmarca Folgoso do Courel, deberá encargarse del transporte escolar en otros centros del sur de la provincia, algo inasumible para los taxistas que prestan el servicio en este momento. Además, el plan contempla el uso de microbuses para estas rutas, que actualmente están cubiertas por furgonetas de hasta nueve plazas, mejor adaptadas a la orografía de la zona.

El Ayuntamiento se sumó a la concentración y, además, presentó alegaciones a esta propuesta. La alcaldesa, Lola Castro, se mostró crítica y pide que se tenga más en cuenta la opinión de los regidores. "Entendo que a Xunta saque un proceso a licitación, pero deberían prestar máis atención a estas zonas, nas que por algunha razón se fai o transporte escolar con taxis dende hai 30 anos", señaló Lola Castro, quien hizo referencia a las condiciones concretas de O Courel, como el ancho de las carreteras o los accesos a algunos pueblos.

PERJUICIOS. De acabar estas rutas en unas manos que no sean las de los taxistas locales, las consecuencias, según la alcaldesa, serían graves. "Ademais do que eles sufrirían, o Concello perdería servizos, porque os taxistas non manterían as licenzas. Aquí non hai transporte público e imos quedar nunha situación na que nin os veciños nin os visitantes terán quen os transporte polo Courel", lamenta Lola Castro.

Por su parte, Pilar Veiga, responsable del Anpa del colegio Poeta Uxío Novoneyra, se mostró agradecida por la respuesta de los vecinos a la convocatoria de este miércoles y considera muy importante mantener el sistema actual de transporte escolar. "Con este servizo os nenos séntense seguros, pois están cos pais e veciños", dijo. Cabe recordar que la mayoría de los transportistas afectados son familiares de los propios estudiantes.

Uno de los taxistas, Pedro Romeo, que actualmente realiza el único trayecto que no se modificaría, desde Hórreos a Seoane do Courel, señala que el nuevo plan "reduce de seis a catro as rutas e para os transportistas implica perder a opción de optar á concesión do transporte escolar". Reclama que O Courel "forme un lote único" y que los autónomos locales "podamos concursar e seguir prestando un servizo de calidade".

El claustro de profesores del colegio de O Courel también está en contra de esta propuesta. Creen que supone un empeoramiento del servicio y que el tiempo que pasarán los alumnos en los vehículos sobrepasará el máximo permitido, que es de una hora.

En la mañana de este miércoles, al terminar la concentración, las puertas del consistorio se abrieron para recoger firmas que serán remitidas a la Consellería con el objetivo de que esta "reconsidere a súa proposta". Además, se pusieron a disposición de los vecinos formularios para presentar alegaciones a título individual.

REACCIONES. El BNG y el PSOE estuvieron este miércoles representados en la concentración de protesta. Ambos partidos mostraron su repulsa al nuevo plan de transporte escolar de la Xunta y anunciaron sendas iniciativas para que no se lleve a cabo.

Los nacionalistas no ven razonable diseñar para O Courel rutas "idénticas ás dunha cidade ou unha chaira" y los socialistas lamentaron las «políticas de recortes que prexudican á Montaña".