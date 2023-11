O Courel botouse a polo produto estrela

Había preocupación polas nefastas previsións meteorolóxicas, que falaban de algo máis que do mal tempo ao que están máis que acostumados os veciños do Courel a partir destas épocas. Choveu e fixo moito vento, pero se cadra dese xeito baixaron moito mellor as castañas.

O produto estrela do Courel, base da gastronomía local que no pasado substituía á pataca nas receitas dos habitantes desta zona montañosa, viviu a súa xornada de exaltación no campo da feira de Seoane. Xa son 34 as edicións dun evento que conta coa declaración de Festa de Interese Turístico de Galicia.

Un momento do evento. CONCELLO DE FOLGOSO/EP

Ata 600 quilos do froito por excelencia do outono ofrecéronse onte no Courel. Todos eles colleitados na contorna, malia que este ano non foi precisamente bo para o sector, moi afectado pola calor de comezos do outono, que secou os ourizos cando lles facía falta a choiva. Ademais houbo unha gran proliferación de fungos e vermes que mesmo ocasionaron perdas de ata o 90% nalgunhas zonas de colleita.

O evento. Non foi unha boa produción, pero no Courel sempre hai froito suficiente para organizar a Festa da Castaña. Ao peche desta edición tampouco fora necesario cancelar ningunha das actividades previstas do programa.

Ás 12.00 horas de onte abriuse o recinto coa actuación do grupo de Gaitas e Cantores do Caurel. A cociñeira e presentadora Begoña Vázquez Gago, propietaria do restaurante Regueiro da Cova (Verín), leu despois o pregón.

A continuación entregáronse os trofeos do cuarto concurso de tapas de castaña do Courel. O xurado deulle o primeiro premio a A Cova das Mouras, o segundo a Bar Pepe e o terceiro a Bar Anduriña. Por outra banda, o público decantouse por Bar Pepe coma gañador, por Bar Anduriña para o segundo posto e por Bar O Mirador para completar o podio.

Ás 14.00 horas tocou o grupo Reviravolta e xa pola tarde desenvolvéronse as actuacións de Carmen Penim co contacontos musicado A Fraga de Pasacorrendo, do grupo O Recanto e da charanga Nova Terras de Trives. O público agardaba o concerto de Gin Toni"s, previsto para as 23.00 horas de onte coma un dos pratos fortes.

Por suposto, non faltaron as degustacións de castañas e viño, que foron totalmente gratuítas. Varios operarios traballaron arreo para asar o froito coa fin de que quedase nas mellores condicións para viaxar ata o estómago dos asistentes.

A alcaldesa, Raquel Arias e Francisco Conde e debaixo traballadores do evento. CONCELLO DE FOLGOSO/EP

Á cita non faltou o deputado do PP por Lugo e exvicepresidente da Xunta Francisco Conde. Estivo acompañado durante a súa estancia en Seoane pola alcaldesa de Folgoso do Courel, a popular Lola Castro, e a deputada autonómica do PP Raquel Arias.