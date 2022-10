Cosecha, mala y escasa

El otoño es sinónimo de recolección y en la Ribeira Sacra, además del sector del vino, hay otros en los que también se trabaja estos días a destajo. Es el caso de los productores de manzana sidrera, de los de castaña y, en la zona de Quiroga, de los que elaboran aceite, que ya preparan el vareado de los olivos. Cada producto tiene sus peculiaridades pero todos comparten un denominador común: fue un año especialmente complejo desde el punto de vista climático y la falta de lluvias ha pasado factura, en mayor o menor medida, a todas las cosechas. En cantidad y calidad.

Manzana sidrera

La recolección de manzana sidrera afecta principalmente a la comarca de Chantada. Los productores locales como Ramón Rodríguez explican que la cosecha mermó entre un 25 y un 30% sobre las cifras del año pasado. De un lado, por el tiempo adverso en primavera que complicó la floración. Pero hay otro factor más, los manzanos producen mucho un año y el siguiente es de vecería, es decir, no rinden al máximo. Este año tocó vecería y es año de poco fruto. El precio ronda los 0,22 euros para la manzana convencional y los 0,27 para la ecológica.

La mayoría de la manzana que se recoge en Chantada y en otras áreas de Galicia como A Estrada o Silleda va a parar a las instalaciones que Custom Drinks (Hijos de Rivera) tiene en el polígono de la villa del Asma y con ella se elaboran las sidras Maeloc.

Desde la factoría explican que la campaña se abrió la última semana de septiembre y se prolongará hasta noviembre. Coinciden con los productores en que es año de "menos manzanas" por la naturaleza del producto y el clima. Además, las altas temperaturas y baja pluviometría del verano dan como resultado que las manzanas sean más pequeñas y con menos zumo, aunque el estado sanitario es bueno. Custom Drinks otorga cada año mayor prioridad a la manzana ecológica.

Selección de castañas en Naiciña, Chantada. MIGUEL PIÑEIRO

Castañas

Dice el refranero popular que la castaña quiere "en agosto arder y en septiembre beber" y este año ardió todo lo que quiso, pero no bebió ni una gota. Por eso y por otros factores, según Miguel Areán gerente de la firma chantadesa Castañas Naiciña, la cosecha va camino de ser "muy mala", tanto en cantidad como en calidad.

"En cantidade temos unha merma dun 40 ou 50% sobre un ano normal e en calidade o que estamos atopando é que o 30% da colleita que nos están achegando os produtores locais vén danada", comenta.

En Naiciña llevan tiempo explicando que hay mucho mercado para la castaña, que es un producto cada vez más valorado en más países y con más usos, pero que la producción tiene que "profesionalizarse" y tener en cuenta factores como el climático. "Levamos anos alertando de que hai que traballar con variedades máis tardías, que poidan aproveitar as choivas do outono e a baixada de temperaturas, que cada ano se producen máis tarde. O que atopamos é que incluso nas plantacións novas se aposta por variedades híbridas que veñen cedo, e iso é inviable, porque o verán cada ano se alonga máis e o outono se atrasa".

Estos días está entrando castaña en Naiciña en grandes cantidades, cuando lo ideal sería que la recolección estuviese empezando y se prolongase hasta casi acabar noviembre. "Os ourizos levan tempo caendo e moitos están vacíos", añade Areán. En un año normal en Naiciña rondarían el millón de kilos y esta temporada se quedarán lejos de la cifra.

A toda esta situación hay que sumar la escalada de precios. "A metade da colleita ía para consumo humano en fresco, pero cada vez sae máis caro achegala aos puntos de venda. Se temos en conta que este ano, hai pouca, mala e que costa moito movela, non compensa", dice Miguel Areán.

También habrá complicaciones para la castaña elaborada, los purés, las cremas o el marrón glacé. Todos los ingredientes que componen el producto final han disparado sus precios, así que eso repercute en el precio final.

En el otro extremo de la provincia, en O Courel la situación de la castaña es similar. "Aquí hai variedades de cedo e outras tardías. E con todas hai pouca colleita e mala. Nun outubro no que se chegou a 30 grados non hai variedade que se salve", explica Daniel Arza, de la firma Caurelor que elabora distintos productos con la castaña como base. "Agora que os castiñeiros se recuperaban un pouco a avespiña, veu este verán e arruinou todo. Os ourizos están secos", comenta.

En Caurelor la recogida de castaña es desastrosa pero también les pasó con los membrillos, los melocotones y los frutos silvestres. "Foi un ano malísimo para todo e non poderemos sacar marmelo nin algunas variedades de marmeladas", detalla Arza.

Otro de los emblemas de Caurelor es la miel. La cosecha de este año fue muy escasa pero no se prevé remontar para el próximo a causa de los incendios. Ardieron colmenas, murieron enjambres y tienen que reubicar lo que quedó en otro sitio. "En 2023 haberá menos mel e será distinto", concluye este profesional.

Manuel Mondelo varea olivos en una temporada anterior. AEP

Aceite

Otra de las cosechas que está a punto de recolectarse en la Ribeira Sacra es la de los olivos, que se extienden principalmente por el valle de Quiroga y Ribas de Sil, aprovechando unas condiciones climáticas favorables. Manuel Mondelo es uno de los productores de aceite que más tiempo lleva en el sector y explica que la cosecha de este año se prevé "escasa, ao igual ca no resto de España. En xeral hai unha merma de entre o 30 e incluso o 40%".

Mondelo añade que algo falló en la floración, aunque no sabe exactamente lo que pasó. "Igual tes dúas oliveiras pegadas e unha está chea e outra non ten nada", comenta. Pese a que los olivos son árboles adaptados a las altas temperaturas, la falta de precipitaciones no les ayudó. "Non precisan moita agua, pero algo sí, para que medre o froito. E este ano non caeu gota", así que además de poca oliva, la que hay no es muy grande.

Mondelo comenzará la recogida a primeros de noviembre, pero estos días ya revisó algunos olivos para echar cálculos. "O ano pasado recollemos un 15.000 quilos de froito cos que elaboramos uns 2.300 litros de aceite. Eu creo que este ano nos imos quedar entre os 10.000 e os 12.000 quilos", comenta. En su caso, la mayoría de los olivos son de brava, mansa y picual.

Las cepas corrieron peligro en agosto

El pasado 13 de octubre se cerró de manera oficial la vendimia en la denominación Ribeira Sacra, después de 47 días de trabajos. Se alcanzaron los seis millones de kilos. En general, la uva que entró en bodega estaba en buenas condiciones y con buen grado, pero en unas parcelas sufrieron los efectos del clima en mayor medida que otras.

No fue una vendimia fácil, los viticultores estuvieron siempre muy pendientes del cielo para la recogida y fueron muchas las parcelas en las que se notó estrés hídrico en los frutos. La falta de lluvias provocó que, especialmente a finales de agosto, las bayas de las uvas empezasen a encoger y a secarse. Algunos viticultores, como en la bodega Val de Quiroga, llegaron a regar los injertos y en otros casos las escasas lluvias de septiembre salvaron ligeramente la situación.