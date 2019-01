La cosecha de aceite con sello de origen de Quiroga rondará los 6.000 litros

Los productores de aceite de Quiroga ya tienen prácticamente cerrada la recogida de aceituna y están trabajando en las almazaras en la elaboración del producto. Pese a que la recolección arrancó tarde, la campaña fue remontando y la producción ronda las cifras del pasado año. En Quiroga se recogieron unos 36.000 kilos de aceitunas que permitirán poner en el mercado unos 6.000 litros del producto que llevará la etiqueta expedida por el Ayuntamiento de Quiroga con el objetivo de garantizar la procedencia del aceite.

A esas cantidades hay que sumar lo que se recoge en el resto de las riberas del Sil y del Bibei y que no se acoge al mencionado distintivo. La cifra es difícil de calcular porque hay parte de la producción que se dedica a la venta, pero otra se queda en el autoconsumo. La cosecha de este año certificada y sin certificar puede superar fácilmente los 15.000 litros.

Manuel Mondelo es el responsable de la firma Aceiroga que, junto a Val de Quiroga y Ouro de Quiroga, son las tres industrias con almazara que venden su producción amparada por la etiqueta Aceite de Quiroga.

Mondelo ya procesó toda la aceituna recogida y estima sacar a la venta alrededor de 1.800 litros de aceite.

La cosecha llegará al mercado en el mes de marzo porque en las próximas semanas hay que someter al producto a un proceso de decantación natural. El aceite va reposando y los restos de impurezas y partículas forman una capa que hay que retirar. Sin embargo, para ello tiene que haber cierta temperatura y las heladas de los últimos días hacen que el proceso esté parado.

"Nestes momentos o aceite non se move. Cando levante o mal tempo comezará o filtrado natural e coido que para marzo ou abril poderemos vender aceite da nova colleita", argumenta.

En cuando a la aceituna recogida este año, Manuel Mondelo y su equipo están satisfechos. "Veu tarde, como pasou co viño ou as castañas, pero está en bo estado e poidemos recollela no momento xusto" dice.

En la almazara de este cosechero elaboran otros recolectores y por los testimonios que le llegaron, Manuel Mondelo cree que la cosecha fue desigual. "A nivel global, en toda a comarca tivemos máis kilos ca outros anos, pero vai un pouco por zonas. Nalgún sitio non houbo nada e noutros moito", añade.

Un proceso que se ha modernizado

El proceso de elaboración de aceite en Quiroga es, en la mayoría de las almazaras, directo. Es decir, según van entrando las aceitunas recolectadas se procede a su prensado. Para ello se utiliza una maquinaria que permite meter el fruto muy limpio y que reduce al máximo la oxidación. Además, la aceituna se recoge en el envero y ello también resta acidez al producto final.



Para elaborar un litro de aceite hace falta una media de seis kilos de aceituna, aunque la proporción puede alterarse un poco en función de las variedades.