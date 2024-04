La cosecha de aceite de Quiroga sube, pero está lejos de sus cifras habituales

Los productores de aceite de Quiroga ya tienen todo listo para la Mostra do Aceite que se celebrará el 21 de este mes en la localidad de Bendilló y a la que llegará la cosecha de 2023, que fue pequeña, pero ligeramente mejor que la de 2022, que fue de las peores que se recuerdan en cuanto a cantidad.

Manuel Mondelo lleva décadas en el mundo del aceite con la marca Aceiroga. Este año su producción es de 1.900 litros, "pero coas oliveiras que temos, o normal sería rondar os 3.000", señala. "Con todo, eses 1.900 que están agora no mercado son máis ca na anterior colleita», insiste y también adelanta que lo que no se resintió es la calidad que caracteriza a este producto, "é excelente".

El problema del 2023 radicó en la irregularidad de la producción. Unos olivos dieron mucho y otros casi nada. "Nós temos agora un bo número de árbores que se puxeron nos anos 90 e que tiñan que producir arreo. Pero cando se varearon no mes de novembro, uns viñan cargados, pero outros non", añade.

Según cuenta, la época más complicada para los olivos es la de la floración, en el mes de mayo. Las flores son delicadas y las puede arruinar la lluvia, la niebla o el viento. "Pero aínda que son delicadas, se unha oliveira conserva entre o 5 e o 8% da flor é suficiente para sacar boa colleita, non lle fai falta máis, pero en 2022 non se conservou nin iso, e en 2023 mellorouse un pouco pero non o suficiente", cuenta el productor.

Por eso, estos días, los elaboradores están con un ojo en la feria y con otro en el clima. La savia de los árboles está empezando a subir y lo que pase las próximas semanas con el tiempo será lo que condicione la próxima cosecha, en la que los productores tienen puesta la esperanza de remontar.

Más productores. Julio Quiroga, de la firma Ouro de Quiroga, se manifestaba hace unos meses en los mismos términos que lo hace ahora Manuel Mondelo. El pasado mes de noviembre, en plena tarea de recogida de la aceituna, hacía cuentas. Él esperaba recoger entre 15.000 y 20.000 kilos de aceituna, una cantidad ligeramente mejor que la del ejercicio anterior, pero inferior aún a la habitual.

En su caso, la producción de los olivos más jóvenes compensaba un poco la caída en el fruto de los más viejos. Al igual que Manuel Mondelo, Julio Quiroga hablaba de la disparidad de cifras entre árboles ubicados en la misma área. "Depende un poco de la parcela, aunque están todos en la misma comarca, por la orientación de su ubicación unos sufrieron más con el agua y otros más con el sol", señalaba.

Manuel Gómez, de la bodega Val de Quiroga, trabaja unos 1.500 olivos y también detectó que la producción en 2023 varió mucho de unos árboles a otros. Con todo, la cantidad que recogió entra dentro de las cifras habituales de la bodega e insiste en que no se resiente la calidad. Aunque la cosecha sea un poco más baja, la calidad ronda la excelencia.

La novedad: degustaciones comentadas

La Mostra do Aceite de Quiroga, que se celebra el domingo 21, cumple 24 años de vida y en esta edición la novedad serán las degustaciones comentadas de aceite. Habrá una a las 12.00 horas y otra a las 13.00 horas. Ambas serán en la capilla de As Farrapas, ubicada junto al molino de Bendilló, y el número de plazas es limitado.

Programación tradicional

El resto del programa de la feria es similar al de anteriores convocatorias. El molino que se conserva en Bendilló comenzará a funcionar a las once y media de la mañana y lo hará todo el día. Se trata de un molino tirado por un burro y que permitirá a los visitantes conocer cómo era la elaboración de aceite antaño. También a las once y media abrirán sus puertas los puestos de venta de la feria. Habrá varios de aceite, pero tampoco faltarán otros de productos de artesanía, como los de instrumentos de cocina elaborados en madera de olivo, con mucha demanda.

Música

Las actuaciones del grupo de gaitas O Recanto y del grupo tradicional Merenzao completan la jornada.