El corredor de mercancías se hace de rogar

Hace cuatro años y medio se abría una puerta a la esperanza dentro del mundo del transporte de mercancías por tren en Galicia, algo que por extensión beneficiaría, y mucho, a Monforte al ser catalogada como el principal nodo logístico gallego intermodal. Ello suponía que el llamado puerto seco tendría futuro y dejaría de ser un espacio yermo.

En febrero de 2019, el Gobierno central incluyó en un documento la conexión de Galicia con Europa a través del llamado Corredor Atlántico o del Noroeste, pero los retrasos se sucedieron. Fue entonces cuando en enero de este año se celebró en Santiago de Compostela una cumbre en la que participaron los presidentes de las comunidades autónomas de Asturias, Castilla y León y Galicia, así como representantes de los sectores económicos y sociales de estos territorios.

Todos escenificaron un pacto de unidad para que estas comunidades no se quedasen fuera de los planes de la Unión Europea para el transporte interterritorial de mercancías por ferrocarril y se agilizase el Corredor Atlántico.

Esa muestra de unidad para presionar el Gobierno central no ha servido de nada, pues días atrás se supo que las autoridades comunitarias repartirán más de 6.000 millones de euros dentro del programa Conecta Europa. España recibirá 247 millones de euros; pero no hay ninguna partida específica dedicada al Corredor del Noroeste.

La UE ha explicado que el reparto de fondos se ha hecho en base a los proyectos presentados por los estados, por el Gobierno central en el caso que nos ocupa.

Las partidas de mayor cuantía que recibirá España irán destinadas a la línea ferroviaria entre Castellón y Vandellós (Comunidad Valenciana-Cataluña) y Atxondo- Abadiño (País Vasco).

Los Puertos de Algeciras y Huelva recibirán 6 y 7 millones de euros, respectivamente. También hay otra partida específica para Murcia de casi 5 millones de euros.

Explicaciones

La Consellería de Infraestruturas e Mobilidade calificó de "pésima" la noticia de que el corredor atlántico noroeste haya quedado excluido del reparto de fondos europeos para este año.

"A falta de apoio, a falta de compromiso e a falta de implicación do Goberno de España co corredor atlántico noroeste ten como resultado que esta infraestrutura esencial para a nosa competitividade e para o noso progreso quede estancada mentres as doutros territorios progresan", aseguraron desde el Gobierno gallego.

En la Xunta creen que el Ministerio de Transportes y el comisionado del Gobierno central para el Corredor Atlántico deberían explicar "por que ningún proxecto do corredor atlántico en Galicia e no noroeste van recibir fondos europeos na convocatoria que vén de resolverse".

Añadieron que al carecer de interlocución con el Gobierno central desconocen "se é que o Goberno non presentou ningún proxecto galego e do noroeste á actual convocatoria ou presentou algún pero sen a calidade suficiente para acadar a súa selección».

Inversión

El proyecto que estaba sobre la mesa contemplaba actuar en la línea León-Monforte-Vigo, de 420 kilómetros, donde con 650 millones de euros se prevé llevar a cabo importantes mejoras en la red con el objetivo, había destaco Fomento hace cuatro años y medio, de que en el año 2025 se dispusiese de un corredor para trenes de entre 600 y 750 metros de largo.

También se habló de mejoras en el trayecto A Coruña-Vigo, aunque en este caso las obras a acometer son de menor cuantía debido a que se trata de una línea acondicionada relativamente cerca en el tiempo. Para ella se ha previsto una inversión de 70 millones.

Informes

Todo esto ha caído en saco roto por ahora, y ello a pesar de la existencia de varios informes que apuntan a la gran necesidad de darle forma a ese corredor de mercancías.

Uno de ellos fue elaborado por el Eixo Atlántico, en el que se dice que es una infraestructura que puede jugar un papel clave para la cohesión territorial y la generación de actividad emprendedora y empleo en el interior de Galicia.

También se recoge que el puerto seco vendría a convertirse en herramienta para paliar las fuertes diferencias existentes entre la fachada atlántica y la zona más interior de esta comunidad autónoma. Todo está plasmado en documentos que es preciso darles forma material, iniciando las obras necesarias para que el corredor sea una realidad lo antes posible.

Mucho por hacer

Los terrenos del puerto seco para coger empresas están ahí, así como su plataforma de 750 metros de largo para la carga y descarga de material, pero queda mucho por hacer.

Se dice que es necesario dotar a la infraestructura de los elementos necesarios para sacar de un tren los contenedores que lleguen, o colocarlo en él, lo que se conoce como un intercambiador.

Asimismo, desde hace años está paralizado el proyecto para unir el puerto seco con la carretera Nacional 120. Ellos e debe a discrepancias entre la Xunta y el Gobierno central acerca del plan.

Las empresas logísticas han mostrado nulo interés por las parcelas disponibles en el puerto seco monfortino a pesar de que la Consellería de Industria las ha bonificado y las vende al 50 por ciento del precio fijado en su día.