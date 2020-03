Coronavirus muta a escornavirus

Las iniciativas para pasar el confinamiento que impone el estado de alarma son cada día más variadas y las redes sociales se han convertido en la mejor plataforma para difundirlas. Desde la parroquia de Cereixa, en el municipio de A Pobra do Brollón, Jesús Vila Regueiro ha compuesto varias canciones con el coronavirus como eje central. Las simpáticas piezas se difunden a través de la cuenta de Facebook del Concello y de una cuenta de Instagram del artista.

Jesús Vila es más conocido como Suso Corenta, un apodo que le viene de familia y que guarda cierta picaresca que el protagonista no quiere desvelar porque, según dice, no sabe “se era certo ou cousas dos contos, pero o nome quedou na casa”.

Vila asegura que su pasión por la música y la canción le viene de pequeño y que con ocho años de edad ganó su primer sueldo en esto del artisteo. “Fun cantar os Reis con miña irmá e dous amigos e fixemos 36 pesos que repartimos entre os catro”, recuerda.

Desde esa fecha no dejó de cantar y de tocar la percusión, pero insiste en que lo suyo es preparar letras para melodías ya conocidas. Eso es lo que hace precisamente con el coronavirus, al que él ha rebautizado como “escornavirus, porque aquí somos máis de escornar ca de coroa e xa temos escornabois, escornacabras e agora escornavirus”.

En uno de los temas que preparó sobre el Covid-19 toma la música de la mítica canción ‘Cielito lindo’ de origen mejicano, compuesta por Quirino Mendoza y Cortés, e incluye una letra propia en la que hace referencia al confinamiento y la nueva realidad del coronavirus.

“A verdade é que a letra vai mudando porque son moito de improvisar e cada vez que canto a modifico un pouco, porque a memoria tamén a teño daquela maneira”, bromea.

Suso Corenta es un artista muy querido en A Pobra do Brollón. Formó parte del grupo Corenta e Chinco Boys, que arrasa en las convocatorias de cantos de taberna

Los vídeos que se emiten por la redes sociales están grabados en la bodega que Suso Corenta tiene en Cereixa, con los jamones y el vino como fondo de escenario.

"Agora a saúde non me deixa saír moito e mato o verme da música dende a casa", explica.

A él, las letras del coronavirus le ayudan a pasar el rato y a los que las escuchan también les hacen más llevadero el encierro.