A coronar Galicia por sexta vez

Alcanzar la final de la Copa Galicia se ha convertido en todo un clásico al comienzo de la temporada para el Ucoga Seguros CB Chantada. Ganaron este título por primera vez en 2009 y levantaron la copa en las últimas cuatro ediciones celebradas. Este sábado buscarán la sexta. Será a partir de las 18:00 horas, en el pabellón municipal de la localidad.

El entrenador del conjunto chantadés, Alberto Fafián, admite que "chegar aquí xa é moi importante" y que supone "unha inxección de ánimo para o equipo". Además, el hecho de que la Federación Galega de Baloncesto haya escogido Chantada como sede de la final contribuirá "a dar moita vida ao pobo".

El CB Chantada, todavía en construcción y formación, recibirá en su cancha al filial de todo un Obradoiro. Los santiagueses se reforzaron bien en las últimas semanas, incorporando incluso jugadores con experiencia en categorías superiores, y demuestran mucha intensidad en cada encuentro que disputan.

Para vencerles y levantar el título copero, Fafián espera que, además de la calidad de su plantilla, jugar en casa suponga un factor diferencial, si bien puntualiza que "en casos así, é moi importante xogar coas emocións".

Aunque las vendimias pueden restar algo de público, desde el club chantadés esperan un lleno total en el pabellón, como ya había ocurrido en 2019, cuando la final de la Copa Galicia ya se disputó en esta localidad. Entonces, el equipo había superado al Betanzos e iniciado "un círculo que pechamos mañá".

"Chegamos á final con boas sensacións, tras superar ao Marín nun partido no que soubemos sufrir"

Fafián dice que llegan con "boas sensacións" a la gran final. Para clasificarse, tuvieron que exprimirse ante el Marín, un rival al que conocen bien y al que superaron por la mínima en la prórroga de un partido muy igualado. El preparador destaca que, pese a ir por debajo en el electrónico, "soubemos sufrir e realizamos un partido intelixente", para acabar llevándose la victoria.

En situaciones así, dice el entrenador, es cuando florece el talento de una plantilla todavía por cerrar. Alberto Fafián señala que faltan por llegar uno o dos jugadores, pero no les pueden las prisas. "Imos ter calma, temos claro que necesitamos alguén que aporte calidade", indica.

Debut en liga

Independientemente del resultado del partido del sábado, el lunes tocará cambiar el chip. Jugadores y cuerpo técnico pondrán el foco en el debut en Liga EBA. El CB Chantada se estrena el día 30 a las 18:30 horas en casa. Se medirán a uno de los favoritos, la Cultural y Deportiva Leonesa.

En lo colectivo, supondrá el inicio de una nueva temporada llevando el nombre de Chantada por el noroeste peninsular. En lo personal, para Fafián es su decimoséptima campaña en la categoría y la ilusión sigue intacta. "Se non me divertirse día a día, teño claro que non seguiría", concluye.