"A coral é moito máis ca un grupo para a xente maior"

Principalmente porque agora hai moitas dificultades para a xente de máis idade, porque hai que facer moito traballo de administración de xeito electrónico, como pedir subvencións ou participar nos programas da Deputación. Ademais, quero asumir o reto de diversificar a agrupación e promover un cambio xeracional. Introduciremos un coro infantil e xuvenil para nutrir a coral.Si, porque así traballaremos por unha coral máis diversa. Existe o concepto de que estas agrupacións son para xente de idade moi avanzada, pero son moito máis. As agrupacións corais cambian e hai coros canteira que funcionan moi ben. É certo que a pandemia truncou un pouco as expectativas, pero o ano pasado volveron as actuacións e fixemos un concerto en novembro, polo día de Santa Icía, no que xuntamos a todas as nosas agrupacións. Este ano quero repetilo e que esta actividade sexa un clásico da coral.É difícil, porque agora en Chantada hai moitas opcións deportivas e culturais. Formar parte dunha agrupación esixe, ademais, certo nivel de compromiso e moita xente non está disposta a sacrificar tempo libre por ensaiar ou actuar. Tamén hai persoas, entre as que me atopo, que teñen a necesidade dos concertos. Para min é esencial actuar, gústame. Nesta coral hai xente que leva dende a súa fundación, hai máis de 50 anos, e non perde un evento.Sobre 30 personas. Tivemos algunhas baixas, pero tamén hai incorporacións. Antes da pandemia andabamos nas 35.Durante anos fixemos uns obradoiros de iniciación nos que traballabamos a vocalización ou faciamos lectura musical. Algúns dos participantes entraron na coral e outros formaron un obradoiro de voces brancas. Faremos por recuperalo o ano que vén, porque funcionou bastante ben.É unha agrupación lonxeva que atesourou moitas experiencias e participou de moitos procesos de cambios. É un patrimonio cultural da vila que deu moitos concertos no Casino cando este estaba en auxe e mesmo colaborou con Andrés do Barro. O Festival de Panxoliñas, cada sábado anterior a Noiteboa, lévase facendo de xeito ininterrompido dende a fundación da coral, segundo din os membros máis veteráns.O día 21, ás 19.30 horas, ofreceremos no auditorio de Chantada o Festival das Letras Galegas. Xa temos programados os festivais de Santa Icía e de Panxoliñas e varios intercambios, que son concertos onde participas e a agrupación organizadora devólveche a visita despois ou ao revés.