Convocada una nueva concentración para protestar por la situación de la sanidad en la zona sur

La Plataforma en Defensa da Sanidade Pública (Pladesapu) de la zona sur de Lugo ha convocado una nueva concentración de protesta por la situación que vive la sanidad pública en el distrito. La manifestación tendrá lugar el próximo jueves, día 21, a las 20.00 horas, en la Praza de España de Monforte.

El motivo es, según recalcaron desde Pladesapu, "a agonía que sofre a atención primaria en todo o distrito", que en el presente mes "chegou a límites insospeitados coa paralización case completa da actividade do centro de saúde de Monforte".

El pasado febrero ya se celebró otra concentración en el mismo escenario y con idéntico motivo, entonces con importante éxito de asistencia. "A plataforma leva tempo avisando da precariedade que atravesa a atención primaria e o centro de saúde de Monforte e os da contorna son un claro exemplo", denuncian.

Respecto al de Monforte, la Pladesapu destaca que este mes "os médicos pecharon axendas e só atenden urxencias por estar a mínimos de persoal, por non falar de que as citas estanse a anular sen avisar os usuarios, que se enteran mediante a aplicación do Sergas ou mesmo cando chegan ao centro de saúde". Además, advierten que el servicio de Pediatría "vai á dereiva dende hai moito tempo e non parece que as autoridades teñan ningún tipo de interese en poñer remedio".

Más problemas. CIG-Saúde advirtió que en el hospital comarcal de Monforte se están produciendo colapsos en el área de Urgencias del hospital comarcal debido a la falta de médicos en el centro de salud. El sindicato apuntó que las agendas están cerradas "sen posibilidade de pedir cita ata xaneiro", lo que supone que la gente acude "en masa" a Urgencias.

Desde Pladesapu animan a participar en la concentración para "protestar contra unha situación que os afecta como usuarios de atención primaria, e tamén das instalacións hospitalarias". La plataforma se sumó a las denuncias de la CIG, al señalar que los Puntos de Atención Continuada (PAC) y Urgencias "levan semanas colapsados".