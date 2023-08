Xosé Estévez: "Contar cun Galeusca forte no Estado español sería moi decisivo"

Garda nunha caixa patacas, pan e viño de Quiroga e prepara a viaxe de volta a Euskadi, un camiño que percorre varias veces ao ano dende hai xa cinco décadas. Di que alí ten as pólas; aquí, as raíces. Antes de partir, o profesor e historiador quirogués Xosé Estévez ten tempo para presentar o seu novo libro, La periferia contra el páramo, no que repasa a historia do Galeusca e os seus diferentes pactos xusto cando se fan 100 anos dos albores deste movemento político do nacionalismo galego, vasco e catalán.

Como xorde o Galeusca?

O primeiro pacto, o da Triple Alianza, data de 1923 e foi asinado en Barcelona. A partir de aí chegaron novos acordos. En 1933 realízase a coñecida como viaxe triangular e xorde o termo Galeusca. Ese nome impúxose e acadou unha difusión extraordinaria, ata o punto de que se lle denomina así ás xuntanzas ou actos lúdicos nos que participan vascos, galegos e cataláns.

Cales eran os obxectivos que perseguía o movemento?

Hai de todo. No pacto de 1923 reclamaban a independencia e, se o Estado español non facía caso, facían alusión velada á loita armada. Ese é moi radical. No de 1933 buscaban manter relacións culturais e dar a coñecer o problema das tres nacións de cara ao exterior, así como formar un bloque galeusca no parlamento para dar unha estrutura federal á república. Os pactos do exilio seguen esa liña, cun carácter moderado podemos dicir, agás o de 1959.

En Galicia non se fala tanto de independencia como en Cataluña, por exemplo. É impopular aquí?

Non, que va, é unha cuestión estratéxica. Dentro do nacionalismo galego hai distintas formacións e colectivos, algúns partidarios da independencia e outros dunha federación ou unha confederación. Loxicamente, o desiderato de todo nacionalismo é a independencia.

Que importancia tería un Galeusca cohesionado e visible?

Un Galeusca forte no Estado español sería moi decisivo. Agora teñen a oportunidade de presionar para que, por exemplo, se renove a Constitución e se instaure unha federal. Nun sistema federal, a soberanía parte de cada un dos entes, non como no autonómico, que a ten o Estado central e cede parte ás nacións periféricas. O problema é que moita presión pode levar a unhas novas eleccións e a alternativa, un triunfo do PP e Vox, é moito peor.

Ao nacionalismo galego deberíalle interesar máis o Galeusca, para sumar apoios

Unha simple busca en internet permite comprobar que a maioría de publicacións sobre Galeusca son de vascos e cataláns.

Evidentemente, os nacionalismos máis fortes son o catalán e o vasco. O galego é o parente pobre, así que a batuta lévana eles. Iso que ao nacionalismo galego lle debería interesar máis, para sumar apoios. Castelao era moi partidario do Galeusca, pois dicía que nós sós somos moi poucos, pero cos cataláns e os vascos podiamos facer unha presión moi forte para conseguir calquera cousa.

Onde bota en falta máis presenza do Galeusca?

Por poñer un só exemplo: nos mitíns do Día da Patria, o pasado 25 de xullo, non houbo unha soa mención, sendo este ano o centenario, nin por parte de galegos nin de vascos e cataláns. Está silenciado, non sei se porque non se interesan ou porque os políticos carecen de fundamentación histórica. Por outra banda, hai varios artigos que din que a primeira misa en galego na honra a Rosalía foi en 1965, cando en realidade foi en xullo de 1933, na igrexa de San Domingos de Bonaval, co gallo da viaxe triangular do Galeusca.

Sempre digo que eu son galego de nación e vasco de adopción

Nun plano máis persoal: hai xa 50 anos que marchou a Euskadi, pero de Quiroga non se esquece.

Algún ano viñen ata cinco ou seis veces e pasei ata tres meses. Sempre digo que eu son galego de nación e vasco de adopción. O ‘bertsolari’ vasco Xabier Amuriza dedicoume uns versos que, traducidos, din: «As pólas en Euskadi, / as raíces en Galiza: / a árbore mellor non pode medrar». Penso que é un bo resumo.

En breve estará de volta.

Si, virei para unha conferencia sobre o ingreso de Galiza na Sociedade de Nacións, do que se fan 100 anos, e por un congreso galeusca de hisoriadores en Compostela.

Participou na creación da ruta ‘Quiroga, territorio literario’. Que lle parece?

É unha iniciativa moi boa, porque permite percorrer un roteiro precioso, de cinco quilómetros, con paradas nas casas de algúns escritores que viviron ou naceron aquí. Interviñen na redacción de dous paneis.

Un dos autores que aparece é Manuel María, moi amigo seu.

Estaría encantado de ver este proxecto, pois tiña unha fonda querencia polo val de Quiroga. Eu dicíalle que fixese algún poema dedicado a esta terra e, de súpeto, apareceume cun libriño con 20 sonetos. Logo, envioume dez máis e pediume que lle fixera o prólogo.